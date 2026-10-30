Konzert: »Ulrich Tukur & Die Rhythmus Boys«

Das Zelt des 3satFestival verwandelt sich in einen Tanzpalast.

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Musik. Der Musiker und Schauspieler Ulrich Tukur verwandelt mit seinen Rhythmus Boys das Zelt des 3satFestival in einen Tanzpalast. Das Quartett interpretiert neben Eigenkompositionen vor allem Evergreens und begeistert durch gut durchdachte Interpretationen. Die Musiker spielen nostalgische Unterhaltungsmusik der Goldenen Zwanziger- und Vorkriegsjahre _ vom Mambo bis Foxtrott, eigenen Stücken und schmissigen Gassenhauern

3 Sat

20.15 UHR