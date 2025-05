KI-Hammer: Googles neues Chrome-Update ändert jetzt ALLES

Google erweitert seinen bekannten Internetbrowser Chrome um eine neue Funktion: den KI-Assistenten "Gemini". Nutzerinnen und Nutzer sollen künftig beim Surfen direkt im Browser Unterstützung erhalten – etwa durch Zusammenfassungen von Inhalten oder Vergleiche von Produkten.

Die ersten Funktionen stehen bald zur Verfügung, zunächst jedoch nur für eine bestimmte Nutzergruppe.

Gemini: Googles KI kommt in den Chrome-Browser

Der US-amerikanische Technologiekonzern Google hat im Rahmen der Entwicklerkonferenz "Google I/O" angekündigt, dass sein KI-System „Gemini“ nun auch in den Chrome-Browser eingebaut wird. Die Funktion soll es ermöglichen, Informationen auf Webseiten leichter zu verstehen oder zusammenzufassen.

Laut einem Blogeintrag von Josh Woodward, Vizepräsident bei Google Labs und zuständig für Gemini, sei das Ziel, den Nutzenden direkt beim Lesen im Internet zu helfen. Künftig soll Gemini sogar mehrere Browser-Tabs gleichzeitig analysieren und Inhalte auswerten können.

So funktioniert Gemini in Chrome

Während einer Vorführung vor der offiziellen Ankündigung wurde demonstriert, wie das System arbeiten wird: In der rechten oberen Ecke des Browsers erscheint ein kleines Symbol in Form eines Funkelzeichens:

In der rechten oberen Ecke des Browsers erscheint ein kleines Symbol in Form eines Funkelzeichens. © Google ×

Klickt man darauf, öffnet sich ein schwebendes Fenster mit einer Gemini-Chatfunktion. Dieses Fenster lässt sich beliebig verschieben oder in der Größe verändern.

Ein schwebendes Fenster mit einer Gemini-Chatfunktion kann geöffnet werden. Dieses Fenster lässt sich dann auch beliebig verschieben oder in der Größe verändern. © Google ×

Über diese Oberfläche können Fragen zur aktuellen Webseite gestellt werden. In einer der gezeigten Situationen rief Charmaine D’Silva, Produktmanagerin bei Chrome, eine Produktseite eines Schlafsacks auf der Website von REI (Outdoor-Ausrüster in den USA) auf. Mit einem Klick auf einen vorgeschlagenen Gemini-Befehl wurde eine Liste mit den wichtigsten Eigenschaften des Schlafsacks angezeigt. Anschließend fragte D’Silva, ob sich das Modell für Camping in Maine (US-Bundesstaat im Nordosten der Vereinigten Staaten) eignet.

Auch beim Wechsel zwischen Tabs bleibt die Unterhaltung mit Gemini bestehen – später sogar über mehrere Seiten gleichzeitig. © Google ×

Die Antwort kam auf Basis der REI-Seite und zusätzlicher Informationen aus dem Netz. Danach wechselte D’Silva zu einer anderen Händlerseite mit einem ähnlichen Schlafsack und bat Gemini, die beiden Modelle zu vergleichen. Die KI erstellte eine tabellarische Übersicht mit den Unterschieden.

Zukünftige Funktionen: Mehrere Tabs und Navigation per Sprache

Schon zu Beginn wird es möglich sein, mit Gemini weiterzureden, während man sich durch verschiedene Tabs bewegt. Später im Jahr soll eine Funktion folgen, mit der man mehrere Tabs gleichzeitig auswählen kann, um etwa eine gemeinsame Frage zu stellen.

Ein weiteres Beispiel aus der Vorführung zeigte, wie Gemini künftig dabei helfen könnte, sich auf Webseiten zurechtzufinden. In der Präsentation wurde die Funktion „Gemini Live“ aktiviert, um eine Rezeptseite zu durchstöbern. Die Nutzerin bat die KI, zu den Zutaten zu scrollen – das System reagierte prompt. Auch eine Umrechnung der Zuckermenge von US-Cups in Gramm übernahm Gemini ohne weiteres Zutun.

Mit „Gemini Live“ lässt sich eine Webseite in Echtzeit per Sprachbefehl steuern – zum Beispiel gezielt zu einem bestimmten Abschnitt springen oder Inhalte hervorheben. © Google ×

Starttermin, Verfügbarkeit und Zugang

Gemini in Chrome wird ab Mittwoch (21. Mai 2025) verfügbar sein. Zunächst richtet sich das Angebot an Nutzerinnen und Nutzer ab 18 Jahren, die Chrome auf Windows oder macOS verwenden und Englisch als Sprache eingestellt haben. Voraussetzung ist ein Abonnement für „Google AI Pro“ oder „Google AI Ultra“, oder die Nutzung von speziellen Chrome-Versionen wie „Beta“, „Canary“ oder „Dev“.

Parisa Tabriz, verantwortlich für Chrome bei Google, erklärte während der Präsentation, dass derzeit kein genauer Plan für eine Version auf Mobilgeräten existiert. Man konzentriere sich derzeit ganz auf die Desktop-Anwendung.