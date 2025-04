Gmail: Aus und vorbei! DIESE neue Funktion ändert jetzt alles

Viele Menschen, die Gmail verwenden, kennen das Problem: Man meldet sich einmal für ein Angebot an, und plötzlich füllt sich das Postfach regelmäßig mit E-Mails, die man eigentlich gar nicht lesen möchte.

Google hat nun auf diese Situation reagiert und ein neues Werkzeug eingeführt, das helfen soll, solche Nachrichten schneller loszuwerden.

Neue Übersicht für Abonnements

Google hat eine neue Funktion in Gmail eingeführt, mit der das Verwalten von E-Mail-Abonnements deutlich einfacher werden soll. Die Neuerung trägt den Namen „Abos verwalten“ und ist eine eigene Unterseite innerhalb von Gmail. Dort werden alle Absender von sogenannten Newsletter-Mails aufgelistet. Dabei wird auch angezeigt, wie viele Nachrichten man zuletzt von den jeweiligen Absendern erhalten hat. Neben jedem dieser Einträge gibt es einen Schaltknopf, über den man sich direkt abmelden kann. In den meisten Fällen genügt ein einmaliges Tippen oder Klicken. Nur in wenigen Fällen wird man auf eine externe Internetseite weitergeleitet, um den Vorgang abzuschließen. Bei den meisten Abos funktioniert die Abmeldung aber direkt innerhalb von Gmail.

So findet man die neue Funktion

Die neue Funktion ist sowohl in der App für Android und iPhone als auch in der Webversion verfügbar – zumindest dann, wenn das entsprechende Update bereits auf dem Gerät angekommen ist. Wer die Gmail-App verwendet, kann das neue Menü über das Drei-Punkte-Symbol öffnen. In der Webversion befindet sich die Option auf der linken Seite unter dem Menüpunkt „Mehr“. Google verteilt das neue Werkzeug schrittweise, sodass es nicht auf allen Geräten gleichzeitig sichtbar ist. Wer die neue Funktion noch nicht sehen kann, muss sich also unter Umständen noch etwas gedulden.

Weniger unerwünschte E-Mails

Das Ziel von Google ist klar: Die Nutzerinnen und Nutzer sollen einfacher entscheiden können, welche Inhalte sie regelmäßig lesen möchten – und welche nicht. Wer sich über die neue Funktion bei einem Absender abmeldet, wird laut Google aus sämtlichen Verteilerlisten dieses Anbieters entfernt. Damit soll vermieden werden, dass ähnliche E-Mails weiterhin im Posteingang landen. Allerdings weist Google darauf hin, dass die Abmeldung nicht sofort bei allen Anbietern greift. In manchen Fällen kann es einige Tage dauern, bis die Änderung vollständig umgesetzt ist. Es ist also möglich, dass trotz der Abmeldung noch vereinzelt E-Mails eintreffen. Diese Information stammt direkt von der Hilfeseite von Gmail.