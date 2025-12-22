Musik-App Spotify wurde gehackt - ALLE Songs im Netz geleakt!

Ein beispielloser Vorfall erschüttert die Musikbranche: Hackern ist es offenbar gelungen, nahezu den gesamten Musikbestand von Spotify herunterzuladen.

Millionen Songs, die täglich von Nutzern gestreamt werden, sollen plötzlich frei zugänglich sein – ohne Zustimmung von Künstlern, Labels oder dem Streamingdienst selbst.

Gesamtes Spotify-Archiv geleakt

Verantwortlich für den massiven Datenabgriff soll das umstrittene Projekt Anna’s Archive sein. Das Ausmaß ist enorm: Die Spotify-Datenbank umfasst rund 300 Terabyte. Nach Angaben der Hacker enthält das Archiv etwa 86 Millionen Musikdateien – genug, um laut eigenen Aussagen 99,6 Prozent aller tatsächlichen Spotify-Hörvorgänge abzudecken.

Die Hacker melden sich zu Wort

Und damit nicht genug! Die Betreiber von Anna’s Archive rechtfertigen ihr Vorgehen sogar mit dem Argument der „digitalen Bewahrung“. Streaming-Dienste seien vergänglich, kulturelle Inhalte müssten langfristig gesichert werden. Juristisch ist diese Argumentation jedoch kaum haltbar: Es handelt sich um urheberrechtlich geschützte Musik, die zudem durch Kopierschutzmechanismen gesichert war – diese wurden gezielt umgangen. Die Aktion ist damit klar illegal.

Geschäftsmodell Spotify vor dem Kipppunkt

Der potenzielle Schaden ist immens. Für Spotify steht das gesamte Geschäftsmodell auf dem Spiel, für Künstlerinnen und Künstler ihre Einnahmequelle. Wird Musik massenhaft außerhalb des Systems verbreitet, drohen langfristige wirtschaftliche Folgen für die gesamte Branche.

Spotify hat den Hackerangriff inzwischen bestätigt. Gegenüber dem Portal Android Authority erklärte das Unternehmen, der Vorfall werde derzeit untersucht. Gleichzeitig widerspricht Spotify den Angaben von Anna’s Archive und geht davon aus, dass deutlich weniger Songs betroffen sind als behauptet. Rechtliche Schritte werden geprüft.