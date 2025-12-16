Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 30.400 aktien up +0.16% Andritz AG 64.45 aktien up +2.14% BAWAG Group AG 121.70 aktien down -1.93% CA Immobilien Anlagen AG 22.880 aktien up +1.06% CPI Europe AG 15.480 aktien up +1.84% DO & CO Aktiengesellschaft 197.00 aktien up +0.51% EVN AG 26.750 aktien down -1.29% Erste Group Bank AG 98.60 aktien up +1.49% Lenzing AG 22.250 aktien up +0.45% OMV AG 46.200 aktien down -2.28% Oesterreichische Post AG 30.850 aktien up +0.49% PORR AG 30.900 aktien down -0.32% Raiffeisen Bank Internat. AG 37.740 aktien up +0.37% SBO AG 27.200 aktien down -2.51% STRABAG SE 79.80 aktien down -0.87% UNIQA Insurance Group AG 15.320 aktien up +0.52% VERBUND AG Kat. A 60.90 aktien down -0.98% VIENNA INSURANCE GROUP AG 62.60 aktien up +0.97% Wienerberger AG 31.120 aktien up +3.66% voestalpine AG 38.560 aktien down -0.82%
  1. oe24.at
  2. Business
Twitter X
© GettyImages

Konzerne betroffen

USA will sich an die EU für X-Strafe rächen

16.12.25, 20:43
Teilen

Die US-Regierung hat der EU nach einer Strafe gegen die Online-Plattform X mit Vergeltung gedroht.  

Das Büro des US-Handelsbeauftragten warf der Europäischen Union "und gewissen EU-Mitgliedstaaten" am Dienstag auf X ein "diskriminierendes und schikanöses" Vorgehen vor. Man werde "jedes zur Verfügung stehende Mittel nutzen", um auf die Benachteiligung von US-Dienstleistern zu reagieren.

Während EU-Firmen in den USA frei agieren könnten, würden US-Anbieter in Europa beeinträchtigt. Sollten Gegenmaßnahmen nötig werden, erlaube das US-Gesetz die Erhebung von Gebühren oder die Einführung von Beschränkungen für ausländische Dienstleistungen. Als Beispiele für europäische Unternehmen, die vom freien US-Marktzugang profitierten, nannte die Behörde unter anderem die deutschen Konzerne Siemens, SAP und DHL sowie den Musikstreaming-Dienst Spotify.

Trump findet Geldstrafe "fies"

Die EU-Behörden hatten X wegen Verstößen gegen die Transparenzvorschriften für Online-Inhalte zu einer Geldstrafe von 120 Millionen Euro verurteilt. US-Präsident Donald Trump hatte die Maßnahme als "fies" ("nasty one") bezeichnet und erklärt, Europa müsse "sehr vorsichtig sein". Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz hatte die Kritik jedoch zurückgewiesen. So wie europäische Unternehmen in den USA die dortigen Gesetze befolgen müssten, hätten auch amerikanische Firmen die Regeln in Europa zu akzeptieren, sagte Merz. X-Eigentümer und Tesla-Chef Elon Musk hatte die Strafe zurückgewiesen und eine Auflösung der EU gefordert.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden