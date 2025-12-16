Alles zu oe24VIP
Von Cold Brew bis „Swizy“: J. Hornig präsentiert die Kaffeetrends 2026.
© Hornig

Kaffeetrends 2026

Von Cold Brew bis „Swizy“: J. Hornig präsentiert die Kaffeetrends 2026.

16.12.25, 17:14
Teilen

Eine Analyse aus Barista-Szene, Social Media und Gastronomie zeigt: Kaffee wird individueller, natürlicher und persönlicher. Im Fokus stehen neue Aromen, funktionelle Drinks und echte Begegnungen.

Wie schmeckt die Zukunft des Kaffees? Die Kaffeeexpert:innen von J. Hornig haben sich intensiv mit den wichtigsten Entwicklungen der internationalen Barista-Szene, Social-Media-Trends und gastronomischen Innovationen beschäftigt. Das Ergebnis: 2026 wird Kaffee so experimentell und zugleich so persönlich wie nie zuvor. Individualität, natürliche Aromen und das gemeinsame Erleben rücken in den Mittelpunkt. Eiskalt, fruchtig oder würzig – erlaubt ist, was schmeckt. Die Tasse Kaffee wird zur persönlichen Bühne, auf der Konsumenten ihre Vorlieben selbst inszenieren.

Cold Brew ist gekommen um zu bleiben.

© Hornig

Cold ist das neue Hot 
Cold Brew und Nitro Coffee sind längst mehr als ein saisonaler Trend. Eisgekühlter Kaffee etabliert sich dauerhaft auf Getränkekarten und steht sinnbildlich für die sogenannte Fourth Wave of Coffee. Diese Phase der Kaffeekultur setzt auf maximale Individualisierung – von der Bohne über die Zubereitung bis hin zu Aromen und Texturen. Ob als Ready-to-drink-Variante, CoffeeTok-Phänomen wie Mushroom Coffee oder fruchtiger Iced Coffee: Kaffee passt sich dem Alltag an.

Experimente mit Bohne und Frucht 
Auch bei der Verarbeitung der Bohnen wird es 2026 kreativ. Neben klassischen Aufbereitungen gewinnen anaerobe und co-fermentierte Prozesse an Bedeutung. Dabei werden Bohnen gemeinsam mit Früchten fermentiert, was komplexe, natürliche Geschmacksprofile erzeugt. Das Ergebnis erinnert an feine Dessertnoten – ohne künstliche Aromatisierung.

Das Jahr 2026 wird

Das Jahr 2026 wird "Swizy" - der neue Trendgeschmack: eine würzig-süße Kombination aus „Sweet“ und „Spicy“.

© Hornig

Flavour Radar 2026: Es wird „Swizy“
Der Geschmack des Jahres vereint Gegensätze: „Swizy“ steht für sweet und spicy. Milde Süße trifft auf feine Schärfe, ergänzt durch Zutaten wie Chili, Pfeffer, Honig, Sesam oder Tahini. Frische Akzente liefern Yuzu und Litschi, während Datteln und Ahornsirup für Tiefe sorgen.

Funktioneller Kaffee für das Wohlbefinden.

Funktioneller Kaffee für das Wohlbefinden.

© Hornig

Funktioneller Kaffee mit Mehrwert 
Kaffee wird zunehmend auch als funktionelles Getränk verstanden. Collagen-Lattes, Protein-Coffee oder Adaptogen-Mischungen verbinden Genuss mit Wohlbefinden und machen Kaffee zum ganzheitlichen Begleiter.

Weniger Maschine, mehr Mensch Trotz Automatisierung gewinnt der persönliche Kontakt wieder an Bedeutung. Baristi werden zu Gastgeber:innen, Beratung und Austausch rücken in den Fokus. Damit deutet sich bereits die nächste Entwicklungsstufe an: eine Fifth Wave of Coffee, in der Menschlichkeit und Gastfreundschaft den Ton angeben.

