Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Digital
Weltweiter Ausfall von X, ChatGPT, Spotify - nichts geht mehr
© getty/X

Alles down

Weltweiter Ausfall von X, ChatGPT, Spotify - nichts geht mehr

18.11.25, 12:59 | Aktualisiert: 18.11.25, 14:03
Teilen

Mehrere Plattformen sind gerade ausgefallen. Scheinbar gibt es eine weitreichende Störung über die Grenzen hinweg - betroffen sind unter anderem X, ChatGPT, Spotify, aber auch Internetseiten.  Nichts geht mehr.

Elon Musks Plattform X (vormals Twitter) ist abgestürzt. 

Man kann keine Videos mehr abspielen, sich nirgendwo hineinklicken, sonst wird man auf eine fehlgeschlagene Seite weitergeleitet. 

Weltweiter Ausfall von X, ChatGPT, Spotify - nichts geht mehr
© Screenshot

Man sieht lediglich, wenn überhaupt, noch die Texte der Beitragsfelder. Sucht man etwa nach Elon Musk selbst, laden auch die Inhalte auf dem Account nicht. 

Weltweiter Ausfall von X, ChatGPT, Spotify - nichts geht mehr
© Screenshot

Weltweiter Ausfall von X, ChatGPT, Spotify - nichts geht mehr
© Screenshot

Auch Internetseiten betroffen

Ob es sich nur um eine Störung der Plattform selbst handelt, oder mehrere Social-Media-Kanäle betrifft, ist noch unklar. Aber auch auf der Homepage "Allestörungen", die normalerweise weltweit auflistet, welche Apps, Kanäle und Seiten von Störungen betroffen sind, ist selbst down.

ALLES mit einer Tech-Firma verbunden

Wie Medien berichten, könnte die Ursache bei der Tech-Firma Cloudflare liegen, die derzeit mit technischen Problemen kämpft.  Das US-Unternehmen Cloudflare arbeitet als Internetsicherheitsdienst mit vielen bekannten Größen zusammen – darunter auch X.

ChatGPT und Spotify

Außerdem soll es auch massive Störungen bei Twitter, ChatGPT, Spotify, Discord und Ikea geben. Hintergrund seien Probleme bei dem "Supportportal-Anbieter" der Techfirma, so eine Stellungnahme, wie "20 Minuten" berichtet.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden