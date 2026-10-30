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Wetter-Wende: HIER wird es richtig ungemütlich

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Während die einen im T-Shirt die Herbstsonne genießen, versinkt der Rest im trüben November-Grau. Hier ist der große Fahrplan für euer Wochenende.
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Trüb und regnerisch geht es über das Wochenende zu, ein Lichtblick ist nur am Montag zu erkennen. Die Experten von der Geosphere Austria kennen das Wetter der nächsten Tage.

Allerheiligen wird unbeständig

Am Samstag ist es im Süden und Westen sonnig nach rascher Nebelauflösung. Im Norden und Osten (Oberösterreich, Niederösterreich, Wien, Burgenland) bleibt es trüb mit Nebel, Hochnebel und zeitweisen Regenschauern oder Nieselregen. Schneefallgrenze bei ca. 1300 m. Höchstwerte: 7 bis 14 Grad (am wärmsten im Süden).

Am Sonntag, Allerheiligen wird es überwiegend trüb, nass und unbeständig. Am Vormittag regnet es fast überall, in Tirol, Salzburg und Oberösterreich auch kräftiger. Trocken bleibt es meist nur im Nordosten und im äußersten Westen. Nachmittags lässt der Regen nach und die Sonne kommt durch. Schneefallgrenze sinkt auf ca. 1000 m. Höchstwerte: 8 bis 12 Grad.

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Montag, Allerseelen, Start in die Arbeitswoche mit viel Nebel und Wolken. Von Unterkärnten bis zum Nordburgenland bleibt es trüb und zeitweise regnerisch. Im Norden und Westen (vor allem Weinviertel und Osttirol) gibt es regionale Sonnenfenster. Schneefallgrenze bei 1000 bis 1400 m. Höchstwerte spürbar kühler: 4 bis 10 Grad.

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