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Mit 1,5 Promille

Messer-Alarm in Wiener Bim: Betrunkener bedroht Fahrgäste

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© Getty Images
Ein 43-Jähriger hat mit 1,5 Promille Alkohol im Blut am frühen Donnerstagabend Fahrgäste der Straßenbahnlinie 1 in Wien mit einem Messer bedroht.
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Der Zug war in der Wiener Innenstadt Richtung Reumannplatz unterwegs, als der Mann das Messer zückte und die Passagiere in Angst und Schrecken versetzte. Verletzt wurde aber niemand. Kurze Zeit später wurde der Verdächtige von der Polizei festgenommen.

Bei der Tatwaffe handelt es sich offenbar um ein Klappmesser, mit dem der 43-Jährige herumfuchtelte. Der Straßenbahnfahrer wurde über die bedrohliche Situation informiert und brachte den Zug im Stationsbereich Volkstheater zum Stehen. Alle Fahrgäste sowie der Unruhestifter verließen daraufhin den Wagen.

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Die Polizei wurde alarmiert. Die Täterbeschreibung und die Fluchtrichtung führten die Beamten zu dem 43-jährigen polnischen Staatsbürger, der nahe der Bellariastraße festgenommen wurde. Bei ihm stellten die Uniformierten neben dem Messer auch einen Pfefferspray sicher. Gegen den Mann wurde ein vorläufiges Waffenverbot verhängt. Ein Alkovortest bei ihm ergab einen Wert von 1,5 Promille.

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