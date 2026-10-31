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14-Jährige darunter: Vier Schwerverletzte bei Frontalcrash

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Wien-Floridsdorf: Fußgängerin von Auto überrollt
© APA/BARBARA GINDL
In Niederösterreich sind am Samstag vier Personen bei einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge schwer und eine Person leicht verletzt worden.
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Laut Informationen des Roten Kreuzes und des Notrufs Niederösterreich ereignete sich der Unfall auf der B 122 zwischen Hausmening und Seitenstetten im Bezirk Amstetten.

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Unter den schwer verletzten Personen befand sich auch ein 14-jähriges Mädchen. Im Einsatz waren insgesamt drei Notarzthubschrauber. Die Verletzten wurden in die Krankenhäuser nach Amstetten, St. Pölten und Linz gebracht.

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