Niederösterreich
14-Jährige darunter: Vier Schwerverletzte bei Frontalcrash
Laut Informationen des Roten Kreuzes und des Notrufs Niederösterreich ereignete sich der Unfall auf der B 122 zwischen Hausmening und Seitenstetten im Bezirk Amstetten.
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Unter den schwer verletzten Personen befand sich auch ein 14-jähriges Mädchen. Im Einsatz waren insgesamt drei Notarzthubschrauber. Die Verletzten wurden in die Krankenhäuser nach Amstetten, St. Pölten und Linz gebracht.
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