Experte warnt: Jetzt kommt der Schnee!

In einigen Teilen Österreichs bringt das Wochenende noch sonniges Herbstwetter, doch in manchen Regionen steht bereits der erste Schneefall bevor. Ein Höhentief sorgt für spürbar kältere Luft. Die UBIMET-Prognose.

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Am Samstag macht sich aus Nordosten ein Höhentief bemerkbar, wodurch die Strömung auf Nord dreht und kühlere Luftmassen ins Land gelangen. Vor allem im Nordosten werden die Verhältnisse wechselhaft. Am Sonntag überquert das Höhentief schließlich den Alpenraum, woraufhin die Schneefallgrenze absinkt und sich in den Bergen sowie höheren Tälern der Nordalpen zunehmend winterliche Bedingungen einstellen. Zu Beginn der neuen Woche zieht das Höhentief weiter nach Italien ab, weshalb es im Süden unbeständig bleibt.

Sonne im Westen und Süden

Der Samstag bringt vor allem im westlichen und südlichen Bergland sonniges Herbstwetter. Nördlich der Alpen sowie in den südlichen Becken hält sich der Hochnebel gebietsweise hartnäckig. Im Nordosten ziehen dichte Wolken durch und bringen von der Obersteiermark bis ins Mühlviertel und ins Nordburgenland zeitweise Regen, wobei oberhalb von 1.000 bis 1.200 Metern Schnee fällt. Der Wind weht schwach bis mäßig aus nördlichen Richtungen bei maximal 6 bis 13 Grad.

Kälterer Sonntag zu Allerheiligen

Am Sonntag überwiegen in weiten Landesteilen die Wolken mit zeitweisem Regen. Im östlichen Nordalpenbereich sinkt die Schneefallgrenze teils bis auf 700 Meter ab. Im Westen und Südwesten bleibt es zunächst meist trocken mit vereinzelten sonnigen Auflockerungen, während es im östlichen Flachland gegen Abend abtrocknet. Der Wind weht mäßig aus Nord bis Nordost, am Bodensee und am Alpenostrand auch lebhaft. Die Temperaturen kühlen auf 4 bis 11 Grad weiter ab.

Start in die neue Woche

Der Montag zeigt sich weiterhin häufig trüb, nur im westlichen Bergland lässt sich gelegentlich die Sonne blicken. Im Südosten sowie entlang der Nordalpen fällt etwas Regen, während sich im Norden und Osten zäher Nebel und Hochnebel hält. Der Wind weht im Osten lebhaft aus nördlichen Richtungen, in den südlichen Tallagen wird es leicht föhnig bei Höchstwerten von 4 bis 11 Grad.

Weiterhin dichte Wolken am Dienstag

Am Dienstag halten sich landesweit dichte Wolken, wobei föhnbedingt in Osttirol und Oberkärnten die meisten Chancen auf Sonne bestehen. Entlang der Nordalpen fallen noch ein paar Tropfen und oberhalb von 1.000 Metern ein paar Flocken. Im Norden und Osten bleiben Nebel und Hochnebel zäh. Der Wind weht im Osten lebhaft bis kräftig aus Nord bis Nordwest, am Bodensee aus Nordost. Je nach Sonne und Wolken werden maximal 3 bis 9 Grad erreicht.