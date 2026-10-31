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Halloween-Krawalle

Polizei-Entwarnung: (Noch) alles ruhig in Wiener City

Phillip Platzer
von
Menschen protestieren abends vor dem Parlament in Wien für ein höheres Universitätsbudget.
© APA/JUDITH RISS
Ruhiger Verlauf bei den Kundgebungen in der Bundeshauptstadt: Die Wiener Polizei zieht nach den Versammlungen in der Innenstadt eine positive Bilanz. Es gab keinerlei Vorfälle.
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Die angemeldeten Versammlungen in der Wiener Innenstadt sind aus Sicht der Exekutive am Samstag ohne Zwischenfälle über die Bühne gegangen. Im Zuge des Geschehens verzeichnete die Polizei keine Amtshandlungen.

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In der Zwischenzeit wurden beide Versammlungen offiziell aufgelöst. Die Wiener Polizei zieht damit ein ruhiges Fazit nach den Aktionen im Stadtzentrum.

Polizei bleibt nachts im Einsatz

Trotz des friedlichen Ende der Demos bleibt die Wiener Polizei weiterhin in großer Zahl im Einsatz. Damit soll die öffentliche Ordnung und Sicherheit in der Stadt lückenlos garantiert werden.

Schnelles Einschreiten bei Bedarf gesichert

Auch während der Nachtstunden sind entsprechend viele Einsatzkräfte vor Ort im Dienst. Die Exekutive stellt so sicher, dass sie bei Bedarf sofort und rasch eingreifen kann.

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