Schwerpunktaktion
Polizei hält 10-jährigen mit Pyrotechnik auf
In Wien-Floridsdorf führt das Stadtpolizeikommando Floridsdorf eine Schwerpunktaktion mit Hauptaugenmerk auf illegalen pyrotechnischen Gegenständen durch. Im Bereich Bahnhof Jedlersdorf hielt die Polizei einen zehnjährigen syrischen Jungen an.
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Die Beamten sprachen den Jungen auf pyrotechnische Gegenstände an. Der zehnjährige Junge gab sofort zu, dass er welche besitzt und öffnete seinen Rucksack.
Junge wurde angezeigt
Darin entdeckte die Polizei 25 Stück pyrotechnische Gegenstände der Kategorie F2 sowie eine Deodorantspraydose, an die ein pyrotechnischer Gegenstand mittels Klebeband befestigt war. Von wo er die Pyrotechnik herhat, wollte sich der Junge nicht äußern.
Die Polizei stellte die Pyrotechnik und die Spraydose sicher. Der zehnjährige wurde angezeigt und seinen Eltern übergeben.
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