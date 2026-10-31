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Schwerpunktaktion

Polizei hält 10-jährigen mit Pyrotechnik auf

Anton Petricevic
von
Mehrere Feuerwerkskörper verschiedener Marken liegen auf einer weißen Oberfläche.
© LPD Wien
Während einer Schwerpunktaktion in Floridsdorf stoppte die Polizei einen 10-jährigen Jungen. Dieser führte illegale Pyrotechnik mit sich. Er wurde angezeigt.
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In Wien-Floridsdorf führt das Stadtpolizeikommando Floridsdorf eine Schwerpunktaktion mit Hauptaugenmerk auf illegalen pyrotechnischen Gegenständen durch. Im Bereich Bahnhof Jedlersdorf hielt die Polizei einen zehnjährigen syrischen Jungen an.

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Die Beamten sprachen den Jungen auf pyrotechnische Gegenstände an. Der zehnjährige Junge gab sofort zu, dass er welche besitzt und öffnete seinen Rucksack.

Junge wurde angezeigt

Darin entdeckte die Polizei 25 Stück pyrotechnische Gegenstände der Kategorie F2 sowie eine Deodorantspraydose, an die ein pyrotechnischer Gegenstand mittels Klebeband befestigt war. Von wo er die Pyrotechnik herhat, wollte sich der Junge nicht äußern.

Die Polizei stellte die Pyrotechnik und die Spraydose sicher. Der zehnjährige wurde angezeigt und seinen Eltern übergeben.

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