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Angst vor Vandalen

Wegen Protesten: Erste City-Shops verbarrikadiert und geschlossen

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City-Shop verbarrikadiert
© zVg
Einige Nobel-Shops in der Wiener Innenstadt trafen bereits am Vormittag Sicherheitsvorkehrungen wegen der angekündigten Proteste.
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Holzplatten vor den Schaufenstern, Polizei in Alarmbereitschaft und eine angekündigte Demonstration mitten in Wien: Am Halloween-Samstag bereitet sich die Bundeshauptstadt auf mögliche Ausschreitungen vor. Mit Blick auf die Proteste in Frankreich sowie angekündigte Aufrufe in den sozialen Medien ist die Sorge bei den Händlern präsent. Einige Luxus-Shops haben bereits am Morgen ihre Schaufenster mit Spanplatten geschützt und verbarrikadiert und haben heute geschlossen. Andere wiederum wollen am Samstag früher schließen. "Viele Läden rund um den Graben wollen heute bereits um 16 Uhr schließen", so der Geschäftsführer eines Nobel-Stores zu oe24. "Bis jetzt ist es in der Stadt aber viel ruhiger als sonst. Viele Kunden bleiben heute, wegen der angekündigten Proteste aus und meiden die Innenstadt", so der Insider weiter. Er selbst will sich aber nicht unterkriegen lassen. "Wir haben so wie immer bis 18 Uhr geöffnet", erklärt er gegenüber oe24.

City-Shop verbarrikadiert
City-Shop verbarrikadiert © zVg

Versammlung vor dem Parlament

Die für Samstag angekündigte Demonstration unter dem Motto "Gen Z steht auf" startete um 14 Uhr vor dem Parlament. Es werden mehr als 100 Teilnehmer erwartet. Die geplante Route führt vom Dr.-Karl-Renner-Ring bis zum Universitätsring.

City-Shop verbarrikadiert
City-Shop verbarrikadiert © zVg

Die angekündigte Demonstration findet vor dem Hintergrund von Mobilisierungsaufrufen statt, die seit Tagen in den sozialen Netzwerken kursieren. Dort wurde unter dem Motto "GenZ regelt" zu verschiedenen Aktionen aufgerufen.

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Auch die Wiener Polizei bereitet sich intensiv auf unterschiedliche Einsatzszenarien vor. Bereits am Freitag konnten Ermittler des Landesamts für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung sechs mutmaßlich Verantwortliche ausforschen.

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