Kickl tobt wegen drohenden Halloween-Krawallen

Seit Tagen bereiten sich mehrere europäische Großstädte, auch Wien, auf schwere Ausschreitungen zu Halloween vor. Das Ministerium für europäische und internationale Angelegenheiten spricht für den Abend eine Warnung aus. Nun reagiert auch FPÖ-Parteichef Herbert Kickl auf die drohenden Ausschreitungen.

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In mehreren europäischen Großstädten wird zu gewalttätigen Ausschreitungen zu Halloween am 31. Oktober aufgerufen. Das Ministerium für europäische und internationale Angelegenheiten warnt davor, dass vor allem in der Wiener Innenstadt sowie in anderen Landeshauptstädten mit einem erhöhten Risiko gewalttätiger Ausschreitungen gerechnet wird.

FPÖ-Parteichef Herbert Kickl reagierte auf Facebook auf die drohenden Krawallen. Er schreibt: "In vielen Städten Europas - wie etwa hier in Berlin - haben Ladenbesitzer ihre Geschäftslokale verbarrikadiert und ihre Schaufenster mit Holzplatten geschützt, weil für die heutige Halloween-Nacht Randale durch Linksextremisten und nicht integrierbare Migrantengruppen angekündigt wurden. Ähnliche Bilder erreichen uns mittlerweile auch aus der Wiener Innenstadt …"

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Kickl fügte Bilder von verbarrikadierten Schaufenstern aus Berlin hinzu. Der FPÖ-Parteichef setzte fort: "So weit haben wir es mittlerweile in Europa gebracht, dass sogar schon Unternehmer ihre Schaufenster schützen müssen." Am Ende fragte der Politiker: "Ist das alles noch normal?"