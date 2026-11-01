Halloween-Clip
Grusel-Regierung zieht uns Geld aus der Tasche
Das Grusel-Kabinett rund um "Graf Stocker" als Dracula, Hexe Beate Meinl-Reisinger und der dunkle Zauberer Andi Babler sorgt für Angst und Schrecken.
Halloween-Video Regierung
© KI
"3 Gestalten durch Wien ziehen Süßes gibt es nicht, Saures schon. Die Rechnung kriegst also los", heißt es in dem Song.
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Das Video geht aktuell viral und wird tausendfach via WhatsApp verschickt. In diesem Sinne: Happy Halloween!
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