"Geisteskrank!" Polit-Influencer (18) wütet über Halloween

Der 18-jährige Polit-Influencer Franziskus Wächter hat auf Social Media eine Wutrede auf die Halloween-Feierlichkeiten abgehalten.

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Die Grusel-Partys zu Halloween sind in den vergangenen Jahren zunehmend beliebter geworden. Eine Nacht lang tummeln sich im ganzen Land Hexen, Dämonen und andere verkleidete Grusel-Figuren auf den Straßen. Der aufstrebende Polit-Influencer Franziskus Wächter (18) hat sich nun auf seinen Social-Media-Kanälen seine klare Meinung dazu gesagt und geht mit den Party-Monstern hart ins Gericht.

"Frauen, die sich halbnackt anziehen und Männer, die sich verkleiden, wie weiß nicht was", kann der 18-Jährige nicht nachvollziehen. Eine Lehrstunde für alle Zuseher fügt er gleich an. Der Name Halloween stammt vom "All Hallos Eve", den Papst Gregor III. eben am Tag vor Allerheiligen eingeführt hatte, zu Ehren aller Märtyrer, die geehrt werden sollen.

"Es ist geisteskrank"

In Österreich wird bei den Feierlichkeiten dieser Gedanke ist hierzulande schon lange nicht mehr präsent. "Es werden schlechte Energien gefördert", kritisiert der Polit-Teenie, der immerhin schon über 10.000 Follower auf Instagram hat. "Es ist geisteskrank, wie sich Leute heutzutage an diesem Tag anziehen", hält er seine Meinung nicht zurück.

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Große christliche Feiertage, wie Weihnachten oder Ostern, werden heutzutage zwar auch in Clubs und Bars größer gefeiert, als es früher üblich war, hier weiß aber jeder, was der Anlass und Hintergrund ist. Zum Abschluss gratuliert Wächter noch allen, die an diesem Abend zu Hause geblieben sind, mit seinem Markenzeichen: "Du kannst dich feiern, dass du stabil bist und heute einen schönen Abend verbringen kannst. Ohne Horror und Hexen und Sonstiges."