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Gewalt-Aufrufe

Ministerium warnt vor Halloween-Ausschreitungen in Wien

Phillip Platzer
von
Brennende Autos und Mülltonnen bei nächtlichen Protesten auf einer Straße in Bilbao.
© IMAGO/Europa Press
Drohen in Österreich schwere Ausschreitungen zu Halloween? Das Ministerium für europäische und internationale Angelegenheiten warnt auf jeden Fall davor.
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Drohen in Österreich schwere Ausschreitungen zu Halloween? Das Ministerium für europäische und internationale Angelegenheiten warnt auf jeden Fall davor.

Das Schreiben geht an die in Österreich stationierten diplomatischen Missionen, ständigen Vertretungen, internationalen Organisationen und Generalkonsulate.

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Zu Halloween am 31. Oktober wird vor allem in der Wiener Innenstadt sowie in anderen Landeshauptstädten mit einem erhöhten Risiko von gewalttätigen Ausschreitungen gerechnet.

"Es wird empfohlen, Fahrzeuge auf nicht öffentlichen Verkehrsflächen, vor allem in den Innenstadtbezirken, abzustellen sowie Demonstrationen und Versammlungen mit vermummten Gruppen zu meiden", heißt es in dem Schreiben.

Eine Sprecherin des Ministeriums bestätigte gegenüber oe24 die Echtheit des Dokuments, das auf Empfehlung der Sicherheitsbehörden verschickt wurde: "Aufgrund der zahlreichen Aufrufe auf Social Media zu Gewalt und Ausschreitungen haben wir dieses Schreiben an die betroffenen Stellen ausgesendet."

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