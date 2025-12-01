Alles zu oe24VIP
Milka Caramel
© Hersteller

Plastik-Gefahr

Achtung: Milka ruft beliebte Schokoladen-Sorte zurück

01.12.25, 11:17 | Aktualisiert: 01.12.25, 13:36
Teilen

Milka warnt derzeit vor einer möglichen Gesundheitsgefahr: Der Schoko-Produzent hat eine Rückrufaktion für eine beliebte Sorte gestartet. 

Betroffen ist die „Milka Schokolade Caramel“ in der 100-Gramm-Tafel, wie der Händler Müller und die Mondelez Deutschland GmbH mitteilen.

Der Grund für den Rückruf: Es könnten Plastikteile in einzelnen Tafeln enthalten sein. Verbraucherinnen und Verbraucher sollen die betroffene Schokolade keinesfalls weiter verzehren. „Bitte prüfen Sie die Betroffenheit Ihres Artikels und stellen die Nutzung bzw. den Verzehr umgehend ein“, heißt es in der offiziellen Warnung.

Rückgabe möglich

Kundinnen und Kunden können die Schokolade in jeder Müller-Filiale zurückgeben. Der Kaufpreis wird dabei auch ohne Kassenbon erstattet.

Hersteller und Händler sprechen ausdrücklich von einer möglichen Gesundheitsgefahr, da Fremdkörper in Lebensmitteln Verletzungen im Mundraum oder beim Schlucken verursachen können. Verbraucherschützer empfehlen daher, betroffene Ware sofort aus dem Haushalt zu entfernen.

