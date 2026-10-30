Last-Minute-Halloween: 7 Looks, für die du kein Kostüm brauchst

Halloween steht vor der Tür, aber du hast noch immer kein Kostüm? Kein Grund zur Panik! Mit ein paar Pieces, die du garantiert schon im Kleiderschrank hast, und den richtigen Beauty-Tricks verwandelst du dich im Handumdrehen in eine stilvolle Halloween-Queen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Nicht jeder hat Lust, sich für eine einzige Nacht ein aufwendiges Kostüm zu kaufen. Die gute Nachricht: Das musst du auch gar nicht! Denn die besten Halloween-Looks sind oft jene, die mit wenigen Handgriffen entstehen. Ein schwarzes Kleid, ein weißes Hemd, rote Lippen oder eine auffällige Sonnenbrille – mehr braucht es manchmal nicht, um einen Hingucker zu kreieren.

Ob gruselig, glamourös oder von unseren liebsten Film- und Serienfiguren inspiriert: Diese sieben Halloween-Looks sind nicht nur schnell zusammengestellt, sondern auch richtig chic.

1. Morticia Addams: Die Königin des Gothic-Glamours

© Getty Images

Eleganter kann Halloween kaum sein! Morticia Addams ist die perfekte Inspiration für alle, die auch auf einer Halloween-Party nicht auf ihren glamourösen Stil verzichten möchten.

Das brauchst du:

ein langes schwarzes Kleid

schwarze High Heels

roten Lippenstift

Für den unverwechselbaren Morticia-Look ziehst du einen präzisen Mittelscheitel und trägst deine Haare möglichst glatt. Ein heller Teint, dunkles Augen-Make-up und tiefrote Lippen machen die Verwandlung perfekt. Besonders schön wirkt das Outfit mit einem figurbetonten Maxikleid und auffälligen Ringen. Lange, dunkelrote Fingernägel sorgen für die Extraportion Drama.

2. Wednesday Addams: Der coolste Halloween-Look überhaupt

Wer es etwas weniger glamourös, dafür aber besonders cool mag, setzt auf Wednesday Addams. Seit dem Erfolg der Netflix-Serie ist ihr düsterer Schulmädchen-Look längst zum Fashion-Statement geworden.

Das brauchst du:

ein schwarzes Kleid

ein weißes Hemd mit Kragen

schwarze Schuhe

Trage das weiße Hemd unter dem Kleid, sodass der Kragen sichtbar bleibt. Dazu passen schwarze Strumpfhosen und Loafer oder derbe Boots. Die Haare werden zum Mittelscheitel in zwei streng geflochtene Zöpfe gebunden.

Beim Make-up gilt: Weniger ist mehr. Ein blasser Teint, dezente Smokey Eyes und ein dunkler Nude-Lippenstift reichen vollkommen aus.

3. Vampirin: Verführerisch statt verkleidet

Ein schwarzes Minikleid, ein bisschen Spitze und dunkelrote Lippen: Der Vampirinnen-Look ist der Beweis, dass Halloween auch sexy sein kann.

Das brauchst du:

ein schwarzes Kleid oder einen schwarzen Rock mit Spitzentop

dunkle Strumpfhosen

elegante Schuhe

Setze beim Make-up auf einen dramatischen Lidstrich, dunklen Lidschatten und bordeauxrote Lippen. Wer möchte, kann mit etwas rotem Lippenstift einen kleinen Bluttropfen am Mundwinkel andeuten.

Eine schwarze Choker-Kette, auffällige Silberringe oder ein Spitzentuch machen das Outfit noch interessanter. Ein Cape ist dafür überhaupt nicht nötig.

4. Sabrina Carpenter: Halloween wird zur Popstar-Party

© Getty Images

Du willst lieber süß als gruselig aussehen? Dann ist Popstar Sabrina Carpenter die perfekte Halloween-Inspiration. Ihr Signature-Look aus kurzen Kleidern, Plateau-Schuhen und glamourösen Haaren lässt sich überraschend einfach nachstylen.

Das brauchst du:

ein pastellfarbenes Minikleid / einen Minirock oder ein glitzerndes Top

hohe Schuhe

Das Wichtigste ist das Styling: Voluminöse Locken, ein möglichst schwungvoller Pony, viel Rouge und glänzende rosafarbene Lippen sorgen für den typischen Sabrina-Look. Wer noch eine kleine Schleife im Haar befestigt, ist bereit für die Halloween-Party.

5. Audrey Hepburn: Halloween auf die elegante Art

© Getty Images

Keine Lust auf Kunstblut und Grusel-Make-up? Dann verwandle dich einfach in Audrey Hepburns legendäre Filmfigur Holly Golightly aus "Frühstück bei Tiffany".

Das brauchst du:

ein kleines Schwarzes

eine Perlenkette

schwarze Sonnenbrille

elegante Schuhe

Die Haare werden zu einer hohen Hochsteckfrisur frisiert. Ein schwarzer Lidstrich und rosafarbene Lippen runden den Look ab. Wer lange schwarze Handschuhe zu Hause hat, kann diese zusätzlich kombinieren.

Das Beste: Mit diesem Outfit siehst du nicht nur an Halloween, sondern auch auf der nächsten eleganten Dinnerparty fantastisch aus.

6. Schwarze Katze: Der Klassiker, der immer funktioniert

Manchmal sind die einfachsten Ideen eben doch die besten. Die schwarze Katze gehört zu den beliebtesten Last-Minute-Kostümen und kann mit dem richtigen Styling erstaunlich gut aussehen.

Das brauchst du: Ein komplett schwarzes Outfit, beispielsweise eine schwarze Hose mit engem Top oder ein schwarzes Kleid.

Die eigentliche Verwandlung passiert beim Make-up: Zeichne dir mit schwarzem Eyeliner eine kleine Katzennase und feine Schnurrhaare auf die Wangen. Ein dramatischer Cat-Eye-Lidstrich macht den Look noch schöner.

Für die Katzenohren kannst du einen schlichten Haarreifen mit zwei kleinen, aus schwarzem Karton ausgeschnittenen Dreiecken verzieren.

7. Men in Black: Das coolste Kostüm für Minimalisten

Du hast wirklich keine Zeit und möchtest dich nicht einmal schminken? Dann ist dieser Look deine Rettung. Die Geheimagenten aus "Men in Black" sind mit wenigen Basics sofort erkennbar.

Das brauchst du:

einen schwarzen Blazer

eine schwarze Hose

ein weißes Hemd

eine schwarze Sonnenbrille

Binde die Haare zu einem strengen Zopf oder trage sie glatt nach hinten. Besonders gut funktioniert der Look als Partner- oder Gruppenkostüm. Einfach gemeinsam in Schwarz erscheinen – und schon seid ihr bereit für euren geheimen Einsatz.

Das Geheimnis eines gelungenen Last-Minute-Looks

Damit dein Outfit auch ohne gekauftes Kostüm sofort erkannt wird, solltest du dich auf ein oder zwei charakteristische Details konzentrieren: Morticias rote Lippen, Wednesdays Zöpfe, Audreys Perlen oder die Sonnenbrille der "Men in Black".

Mit dem passenden Make-up, einer kreativen Frisur und ein paar Accessoires wird selbst ein schlichtes Outfit zum Halloween-Highlight. Und das Beste daran? Nach der Party kannst du die meisten Kleidungsstücke ganz normal weitertragen.