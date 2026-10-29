Aufgepasst! Charli XCX verkauft ihre Tour-Outfits bald auf Vinted

Du wolltest schon immer ein echtes Piece aus Charli XCX’ Garderobe besitzen? Jetzt könnte deine Chance kommen! Die Pop-Ikone verkauft ausgewählte Tour-Outfits, Vintage-Fundstücke und Teile aus ihrem privaten Kleiderschrank auf Vinted. Das Beste daran: Der gesamte Erlös geht an einen guten Zweck.

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Charli XCX öffnet ihren Kleiderschrank und Fans dürfen mitshoppen! Gemeinsam mit der Secondhand-Plattform Vinted bringt die Sängerin ausgewählte Teile ihrer persönlichen Garderobe und Outfits ihrer Tour auf den Markt. Der Verkauf startet am 16. November 2026 in Großbritannien, den USA und Australien. Der gesamte Erlös kommt Rainbow Railroad zugute, einer Organisation, die LGBTQI+-Menschen unterstützt, die in ihren Heimatländern verfolgt werden und Schutz benötigen.

Von der Secondhand-App direkt auf die Bühne

. © WireImage

Dass Charli XCX auf Secondhand-Mode setzt, ist kein Zufall. Gemeinsam mit ihrem langjährigen Stylisten Chris Horan hat sie für ihre Tour gezielt auf Vinted nach besonderen Vintage- und Designerstücken gesucht. Statt komplette Outfits neu zu kaufen, kombinierten die beiden gebrauchte Fundstücke mit ihrem eigenen Stil – irgendwo zwischen Grunge, Y2K-Nostalgie und extravagantem Designer-Look.



Zu den besonderen Funden zählt ein Oberteil des Labels Christian Audigier aus den frühen 2000er-Jahren, das für einen Auftritt beim Festival Austin City Limits zu einem Kleid umgestaltet wurde. Auch eine transparente graue Bluse, die Charli bei einem Konzert in San Diego trug, stammte ursprünglich von einer Vinted-Verkäuferin.



Besonders filmreif ist die Geschichte hinter einem schwarzen Kleid von Roberto Cavalli: Charli trug es bei einer Afterparty der Academy Gala in Los Angeles und später beim letzten Konzert ihrer US-Tour in Las Vegas. Die frühere Besitzerin hatte die Sängerin sogar live in Los Angeles gesehen und erkannte ihr ehemaliges Kleid anschließend auf Fotos wieder.

Diese Pieces kommen in den Verkauf

. © Getty Images for MISTR

Die Auswahl soll nicht nur aus Tour-Outfits bestehen. Auch Vintage-T-Shirts, Teile aus Charli XCX’ privatem Archiv und weitere Fundstücke ihres Stylisten werden angeboten. Dazu zählen unter anderem eine Lederjacke von R&M Leathers und ausgewählte Kleidungsstücke, die bereits bei Auftritten oder in anderen Projekten der Sängerin zum Einsatz kamen.

Secondhand statt Fast Fashion

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: Charli XCX speaks onstage during the 68th GRAMMY Awards at Crypto.com Arena on February 01, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Johnny Nunez/Getty Images for The Recording Academy) © Getty Images for The Recording A

Die Aktion passt zu Charli XCX’ persönlichem Zugang zu Mode. Vintage und Secondhand seien ein wichtiger Teil ihres Stils, erklärte die Sängerin im Rahmen der Kooperation. Gemeinsam mit Horan kombiniere sie gerne ältere, ikonische Stücke mit neueren Teilen, um Looks persönlicher und überraschender zu gestalten.



Und es gibt noch eine Besonderheit: Charli XCX und Chris Horan wollen auch weiterhin auf Vinted nach neuen Fundstücken suchen. Wer selbst Kleidung auf der Plattform verkauft, kann seine Anzeige mit dem Hashtag #charlixcx versehen, um die Aufmerksamkeit des Teams auf das Angebot zu lenken. Ein Stück aus deinem Kleiderschrank könnte damit theoretisch ebenfalls zum nächsten Tour-Look werden.