Mit 51 so sexy! Charlize Theron begeistert in gewagter Robe

Bei der ersten Airbnb.org Gala in Los Angeles legte Charlize Theron einen spektakulären Auftritt hin. Die 51-Jährige sorgte in einer gewagten Fransen-Robe für den Wow-Moment des Abends.

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Am 28. Oktober 2026 lud die Non-Profit-Organisation Airbnb.org zu ihrer ersten großen Spenden-Gala in die Milk Studios nach Los Angeles ein, um auf ihre Mission für Notunterkünfte aufmerksam zu machen. Das Event lockte Superstars wie Jessica Alba, Serena Williams, Charli XCX und Cynthia Erivo an. Doch eine Frau sorgte für Schnappatmung auf dem roten Teppich: Charlize Theron. Mit 51 Jahren präsentierte sich die Schauspielerin völlig alterslos und legte einen heißen Auftritt hin.

Charlize Theron sorgt für heiße Einblicke

Für ihren großen Auftritt wählte Charlize ein atemberaubendes Kleid aus der neuen Frühjahr/Sommer-Kollektion 2027 des Luxuslabels Givenchy. Die smaragdgrüne Robe war ein absoluter Blickfang: Sie bestach durch einen Neckholder-Ausschnitt, der mit einem funkelnden, paillettenbesetzten Kragen und einem glänzenden Taillenband veredelt war. Doch das wahre Spektakel spielte sich in der unteren Hälfte des Kleides ab. Unzählige grüne Fransen umspielten Therons Silhouette. Bei jeder Bewegung gaben die Fransen den Blick auf ihre durchtrainierten Beine frei.

Charlize Theron © Getty Images for Airbnb

Auf Instagram schenkte die Schauspielerin ihren Fans noch tiefere Einblicke. Ein Foto von hinten enthüllte, dass das Kleid komplett rückenfrei war und lediglich ein langes, grünes Stoffband elegant über ihren nackten Rücken fiel.

Grün vor Neid? Charlize weiß, wie man allen die Show stiehlt

Auch bei den Accessoires bewies Charlize ein perfektes Händchen. Sie kombinierte die Robe mit offenen, schwarzen Peeptoe-Heels, die durch verspielte, plüschige Details auffielen. Ihre glitzernden Diamant- und Smaragd-Creolen von Designerin Jessica McCormack griffen die Farbe ihres Kleides perfekt auf.

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Ihre blonden Haare trug Theron in einer eleganten "Undone"-Hochsteckfrisur, während ein dunkles Beeren-Rot auf den Lippen für den idealen Beauty-Kontrast sorgte.

Dass Charlize Theron genau wusste, was für einen Wow-Auftritt sie hingelegt hatte, bewies sie auch auf Social Media. Mit einem Augenzwinkern kommentierte sie ihre Fotos mit den Worten: "Green with envy" (Grün vor Neid). Und mal ehrlich: Bei diesem umwerfenden Look, den endlos langen Beinen und dem gewagten XXL-Beinschlitz dürfte Hollywood tatsächlich vor Neid erblasst sein.