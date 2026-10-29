Die coolsten und gruseligsten Halloween-Events in Österreich 2026

Am 31. Oktober 2026 verwandeln sich Österreichs Großstädte wieder in wahre Horror-Hochburgen. Von gruseligen Motto-Partys bis hin zu legendären Clubnächten ist für jeden Geschmack etwas dabei. Wir verraten, wo die besten Halloween-Partys des Landes steigen.

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Die gruseligste Nacht des Jahres steht bevor und Österreich verwandelt sich in eine riesige Partyzone. Egal, ob du zu harten Techno-Beats durch die Nacht tanzen, vor Zombies flüchten oder einfach nur das beste Kostüm der Stadt präsentieren willst: Wir zeigen dir, wo du am 31. Oktober richtig abfeiern kannst.

Wien: Mega-Partys in der Bundeshauptstadt

ClassiX – HALLOWEEN MADNESS

Das absolute Highlight der Hauptstadt? Definitiv die ClassiX – HALLOWEEN MADNESS im M1 Club (dem ehemaligen Atrium am Schwarzenbergplatz). Am 31. Oktober heißt es hier ab 22:00 Uhr „Back to the roots“. Auf drei Floors sorgen sechs DJs – darunter DJ Observer, Dennes Deen und Tom Silver – mit den feinsten House- und Techno-Classics der 90er und 2000er für echtes Rave-Feeling. Auch für den passenden Grusel-Look ist gesorgt: Im Halloween Styling Corner verpasst dir eine professionelle Maskenbildnerin den letzten Schliff, inklusive Kunstblut und schaurigem Make-up.

ClassiX © ClassiX

Moon Halloween - Museums Quartier

Aber die Metropole bietet noch mehr: Wer auf spektakuläre Kulissen und ausgelassene Partystimmung steht, sollte das Moon Event in der Halle E im MuseumsQuartier nicht verpassen. Auf über 1.600 m² erwartet dich eine beeindruckende Location, die jede Menge Platz für schaurige Halloween-Momente, ausgelassenes Feiern und eine unvergessliche Partynacht bietet.

Biggest Halloween Party im Prater DOME

Auch Wiens größter Club fährt zu Halloween ordentlich auf! Dich erwartet eine spektakuläre Partykulisse mit aufwendiger Dekoration, die für die passende Grusel-Atmosphäre sorgt. Auf gleich vier Floors ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei: Von EDM und Hip-Hop über legendäre Party-Classics bis hin zu Rooftop-Beats wird hier bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. Ein besonderes Highlight für alle Kostüm-Fans: Beim großen Halloween-Fotowettbewerb hast du die Chance, mit deinem kreativen Look abzuräumen und coole Preise zu gewinnen.

Graz

Horrorhaus Graz

Schon ab dem 30. Oktober öffnet am Mariahilferplatz das schreckenerregende Horrorhaus Graz seine Pforten. Am 31. Oktober startet hier zudem der verrückte Halloween Run, bei dem die Läufer in einer atmosphärischen Kulisse von Zombies, Skeletten und Untoten über die Strecke gejagt werden.

Rave in the Cave

Wer danach noch Energie hat, geht direkt zur Messe Graz: Dort findet beim Rave in the Cave (Bloodmoon Edition) das wahrscheinlich größte Halloween-Festival des Landes statt. Über 20 Artists beschallen zwei Floors und eine große Outdoor-Arena mit Drum and Bass und hartem Techno.

Linz

Halloween © Getty Images

HOUSE OF HORROR

Die bekannte REMEMBAR verwandelt sich in das HOUSE OF HORROR. Hier wird mit düsteren Beats (von den DJs HIGHNOTE & RAPHEE) und einer unheimlichen Atmosphäre bis in die frühen Morgenstunden gefeiert.

Halloween Rave

Ebenfalls ein Dauerbrenner und eine der größten Veranstaltungen der Stadt: Der spektakuläre Halloween Rave in der Tabakfabrik. Wer Platz zum Tanzen in industriellem Gänsehaut-Flair sucht, ist hier goldrichtig.

Salzburg

In der Mozartstadt übernehmen an Halloween wuchtige Bässe und elektronische Beats das Kommando. Die ARGEkultur lädt mit ENTER THE LAB – HALLOWEEN 2026 zu einer Nacht voller Rave-Energie. Die Crew von P LAB Recordings bringt ein leistungsstarkes VOID-Soundsystem an den Start und verwandelt gleich zwei Bühnen mit treibendem Drum & Bass und Techno-Sounds in pulsierende Dancefloors. Wer bis in die Morgenstunden durchfeiern möchte, ist bei diesem Event genau richtig.

Innsbruck

Halloween Freakshow 2026 @ Music Hall

Tirol feiert schaurig-schön. In der Music Hall Innsbruck steigt mit der Halloween Freakshow 2026 (ab 21:00 Uhr) Tirols größte Halloween-Party. Hier ist Gruselstimmung im allerbesten Sinne vorprogrammiert.

Halloween Jam

Wer den Abend lieber etwas sportlicher (und extrem cool) beginnen möchte, schaut in der Skatehalle Innsbruck vorbei. Beim Halloween Jam (ab 18:00 Uhr) gibt es neben BBQ und Drinks auch "Best Trick Sessions" auf dem Brett – und wer mit dem überzeugendsten Halloween-Outfit auftaucht, räumt beim Kostüm-Contest ordentlich Preise ab.