Gratis-Eintritt: Die besten Ausflugstipps für den Nationalfeiertag 2026

Da der Nationalfeiertag 2026 auf einen Montag fällt, erwartet uns ein langes Wochenende. Und Wien feiert diesen Tag wieder mit offenen Türen und kostenlosem Eintritt in zahlreiche Kulturhäuser und Regierungsgebäude.

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Am 26. Oktober ist Nationalfeiertag, die perfekte Gelegenheit für einen spannenden Ausflug. Ob ihr euch für Zeitgeschichte interessiert, prachtvolle Architektur bestaunen oder der Bundesregierung über die Schulter schauen wollt: Wir haben die aufregendsten Ausflugstipps für euch gesammelt. Das Beste daran? Bei all diesen Zielen kommt ihr völlig kostenlos rein.

Tage der offenen Tür im Regierungsviertel

Hofburg © Getty Images

Am Nationalfeiertag verwandelt sich das Wiener Regierungsviertel traditionell in eine riesige Begegnungszone. Nutzt die einmalige Chance, hinter die Kulissen der Republik zu blicken.

Das Parlament: Von 10:00 bis 16:00 Uhr (letzter Einlass ca. 14:00 Uhr) könnt ihr die frisch sanierten Sitzungssäle erkunden. Wichtiger Tipp: Bucht euch unbedingt vorab online einen Zeitslot, um lange Wartezeiten zu vermeiden, und vergesst euren amtlichen Lichtbildausweis (ab 14 Jahren) nicht.

Präsidentschaftskanzlei in der Hofburg: Werft zwischen 10:00 und 15:30 Uhr einen exklusiven Blick in die Repräsentationsräumlichkeiten von Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

Bundeskanzleramt: Von 12:00 bis 17:00 Uhr (letzter Gruppeneinlass 16:30 Uhr) öffnen sich die Türen am Ballhausplatz. Hier könnt ihr nicht nur die Repräsentationsräume besichtigen, sondern bei einem Meet & Greet sogar Regierungsmitglieder antreffen.

Ministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung: Von 12:00 bis 16:00 Uhr wird es im Palais Dietrichstein am Minoritenplatz interaktiv. Hier kann die ganze Familie experimentieren, zum Beispiel mit Expertinnen und Experten der Kinderkrebsforschung selbst DNA aus Erdbeeren extrahieren oder spannende Fakten über das historische Wetter Österreichs herausfinden.

Museen mit freiem Eintritt

Wenn ihr den Tag lieber kulturell verbringen möchtet, ist Wien am 26. Oktober ein wahres Paradies. Folgende Highlights laden bei freiem Eintritt zum Entdecken ein:

Haus der Geschichte Österreich: Hier gibt es nicht nur freien Eintritt von 10:00 bis 17:30 Uhr, sondern ein tolles Programm für Klein und Groß. Macht bei einer interaktiven Rätselrallye durch das Museum mit, bastelt eigene Österreich-Postkarten oder testet euer Wissen bei den Quizstationen, wer alle Fragen richtig beantwortet, kann sogar eine Jahreskarte für das hdgö gewinnen.

Österreichische Nationalbibliothek: Einer der wohl schönsten Bibliothekssäle der Welt, der historische Prunksaal, öffnet (bereits ab 09:00 Uhr) seine Pforten. Auch das Papyrusmuseum könnt ihr an diesem Tag von 10:00 bis 18:00 Uhr völlig kostenlos besuchen.

MAK (Museum für angewandte Kunst): Design- und Kunstfans aufgepasst: Das MAK am Stubenring lädt von 10:00 bis 18:00 Uhr zum großen "MAK Day 2026" bei freiem Eintritt. Für spezielle Führungen gibt es vor Ort eigene kostenlose Tickets.

Architekturzentrum Wien: Im MuseumsQuartier begeistert das Az W Architektur-Fans von 10:00 bis 18:00 Uhr im Rahmen eines "Open House" bei freiem Eintritt.

Heeresgeschichtliches Museum (HGM): Auch im HGM entfällt der klassische Museumseintritt. Wer jedoch besonders tiefe Einblicke wünscht, kann für 4 Euro an einer Sonderführung (11:00 bis 12:30 Uhr) teilnehmen.

Die Leistungsschau am Heldenplatz

Heldenplatz © Getty Images

Ab 09:30 Uhr beginnt der Tag am Heldenplatz ganz feierlich mit der Kranzniederlegung durch den Bundespräsidenten. Danach erwartet euch die spektakuläre und traditionelle Leistungsschau des Bundesheeres. Hier könnt ihr Helikopter, schweres Gerät und moderne Ausrüstung aus nächster Nähe bestaunen sowie die Angelobung der neuen Rekruten mitverfolgen, ein absolutes Highlight, vor allem für Familien.

Wichtig zu beachten

Der Andrang ist am Feiertag erfahrungsgemäß groß und mit Anstehen, Sicherheitskontrollen und Wegen bleibt meist nur Zeit für ein paar ausgewählte Highlights, wenn der Tag entspannt bleiben soll. Wer zuerst kommt, sieht mehr. Gerade beim Parlament, am Heldenplatz und vor der Hofburg bilden sich schnell lange Schlangen.

Prüft unbedingt auf den jeweiligen Websites, ob ihr Zählkarten (z.B. für die Workshops im Wissenschaftsministerium) oder feste Zeitslots (wie beim Parlament) benötigt. Und ganz wichtig: Ohne amtlichen Lichtbildausweis bleiben die Regierungstüren aus Sicherheitsgründen leider verschlossen.