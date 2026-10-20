Nationalfeiertag: Mega-Show am Heldenplatz

Am Nationalfeiertag präsentiert sich das Bundesheer am Wiener Heldenplatz. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) kündigt dafür "ein Bundesheer wahrlich zum Anfassen" an.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Neben einer Leistungsschau mit neuen Fahrzeugen findet die Angelobung von 1.200 Rekruten statt.

Tanner betont, der Tag erinnere an die Neutralität, sei aber auch ein Tag, "an dem wir uns bewusst machen sollten, dass Frieden und Sicherheit keine Selbstverständlichkeit sind." Da die Welt unsicherer werde, müsse Österreich wehrhaft sein: "Genau deshalb gehört das österreichische Bundesheer untrennbar zum Nationalfeiertag."

Vor den großen Panzern. © HBF/Carina Karlovits

Jet-Überflug und Attraktionen

Nach Kranzniederlegungen und Überflügen startet das Programm, das mit Attraktionen wie einem Drohnenparcours und einem Cyber-Escape-Room gezielt die Jugend ansprechen soll. ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher unterstreicht die Wichtigkeit der Live-Berichterstattung, da der ORF in Krisenzeiten verlässliche Information und Orientierung biete.

Die Parade im Landeanflug. © HBF/Carina Karlovits

Tag der offenen Tür bei Politik und Justiz

Abseits des Heldenplatzes öffnen Politik und Justiz ihre Türen. Im Parlament können Besucher Räumlichkeiten besichtigen und mit Mandataren sprechen. Das Kanzleramt, mehrere Ministerien und die Präsidentschaftskanzlei laden zu Rundgängen und "Meet and Greets" mit Regierungsmitgliedern ein. Abends hält Bundespräsident Van der Bellen seine traditionelle Rede. Auch der Verwaltungs- und Verfassungsgerichtshof bieten Einblicke, wobei Höchstrichter persönlich Auskunft über ihre Arbeit geben.