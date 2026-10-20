Großveranstaltung
Nationalfeiertag: Mega-Show am Heldenplatz
Neben einer Leistungsschau mit neuen Fahrzeugen findet die Angelobung von 1.200 Rekruten statt.
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Tanner betont, der Tag erinnere an die Neutralität, sei aber auch ein Tag, "an dem wir uns bewusst machen sollten, dass Frieden und Sicherheit keine Selbstverständlichkeit sind." Da die Welt unsicherer werde, müsse Österreich wehrhaft sein: "Genau deshalb gehört das österreichische Bundesheer untrennbar zum Nationalfeiertag."
Jet-Überflug und Attraktionen
Nach Kranzniederlegungen und Überflügen startet das Programm, das mit Attraktionen wie einem Drohnenparcours und einem Cyber-Escape-Room gezielt die Jugend ansprechen soll. ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher unterstreicht die Wichtigkeit der Live-Berichterstattung, da der ORF in Krisenzeiten verlässliche Information und Orientierung biete.
Tag der offenen Tür bei Politik und Justiz
Abseits des Heldenplatzes öffnen Politik und Justiz ihre Türen. Im Parlament können Besucher Räumlichkeiten besichtigen und mit Mandataren sprechen. Das Kanzleramt, mehrere Ministerien und die Präsidentschaftskanzlei laden zu Rundgängen und "Meet and Greets" mit Regierungsmitgliedern ein. Abends hält Bundespräsident Van der Bellen seine traditionelle Rede. Auch der Verwaltungs- und Verfassungsgerichtshof bieten Einblicke, wobei Höchstrichter persönlich Auskunft über ihre Arbeit geben.
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