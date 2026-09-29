Goldener Herbst: An diesen Orten ist Österreich jetzt besonders schön

Von Mitte September bis in den November hinein verwandelt sich die Alpenrepublik in ein leuchtendes Farbspektakel aus Goldgelb, Rostrot und kräftigem Orange. Wir verraten, wo sich der Herbst in Österreich von seiner schönsten Seite zeigt.

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Sie suchen nach dem perfekten Ausflugsziel für den goldenen Herbst? Egal, ob Sie wandern, Wein verkosten oder einfach nur die magische Stimmung bei einem Spaziergang aufsaugen möchten: Hier sind die aufregendsten und schönsten Orte, an denen Österreichs "Indian Summer" voll zur Geltung kommt.

Der Große Ahornboden, Tirol

Der Große Ahornboden, Tirol © Getty Images/iStockphoto

Wenn es einen Ort gibt, der das absolute Postkarten-Motiv für den österreichischen Herbst liefert, dann ist es der Große Ahornboden im Karwendelgebirge. Auf einer Seehöhe von über 1.200 Metern stehen hier rund 2.000 uralte, knorrige Bergahorne, die teilweise über 600 Jahre alt sind. Zwischen September und Oktober färben sich ihre Blätter intensiv goldgelb und bilden einen dramatischen Kontrast zu den grauen, oft schon leicht schneebedeckten Kalkfelswänden der Berge.

Unser Tipp: Ein Spaziergang zur urigen Engalm. Hier können Sie nicht nur das leuchtende Blätterdach fotografieren, sondern auch den mehrfach prämierten Bergkäse der Almsaison probieren.

Die Südsteirische Weinstraße, Steiermark

Die Südsteirische Weinstraße, Steiermark © Getty Images/iStockphoto

Sanft geschwungene Hügel, schmale Kurven und Weinberge, so weit das Auge reicht: Die Südsteirische Weinstraße ist ein Traum im Herbst. Die Rebstöcke tauchen die Landschaft in ein flammendes rot-oranges Farbenmeer, das seinesgleichen sucht. Doch hierher kommt man nicht nur zum Schauen, sondern vor allem zum Schmecken. Der Herbst ist die Zeit der Weinlese. Entlang der Route reihen sich Buschenschänken aneinander, wo Sie die wohl beste herbstliche Kombination Österreichs bekommen: ein Glaserl frischer Sturm und frische Maroni.

Unser Tipp: Borgen Sie sich ein E-Bike aus oder nehmen Sie den Südsteirischen Weinwanderweg, um die Natur und die sensationellen Panoramablicke bei angenehmen Temperaturen zu genießen.

Die Wachau, Niederösterreich

Die Wachau, Niederösterreich © Getty Images/iStockphoto

Die Wachau ist zu jeder Jahreszeit ein Erlebnis, doch im Herbst entfaltet das UNESCO-Weltkulturerbe eine ganz besondere Magie. Das Flusstal der Donau wird von Weinbauterrassen umrahmt, die im Herbstlicht goldgelb leuchten. Die Region feiert von Ende August bis in den Oktober hinein den „Weinherbst“. Es gibt kaum etwas Entspannenderes, als über den legendären Welterbesteig durch die bunten Rieden zu wandern und dabei den Winzern bei der Weinlese zuzusehen.

Das Salzkammergut, OÖ & Salzburg

Dachstein © Getty Images

Wer Berge und Seen liebt, muss im Herbst ins Salzkammergut. Die großen Touristenströme des Sommers sind weg und die Natur gehört wieder den Genießern. Die dichten Wälder rund um den Wolfgangsee oder den Hallstätter See verfärben sich bunt und spiegeln sich in der klaren Wasseroberfläche. An windstillen Herbsttagen entstehen hier Spiegelbilder von leuchtenden Bernstein-Lärchen und dunklen Fichten, die eine nahezu mystische Atmosphäre kreieren.

Wien: Städtische Romantik im Blätterwald

Wien © Getty Images

Man muss nicht immer in die Alpen fahren, um den österreichischen Herbst zu feiern. Die Bundeshauptstadt hat herrlich bunte Wälder. Wenn sich das Laub im Lainzer Tiergarten herbstlich färbt, rascheln bei jedem Schritt die Blätter. Mit etwas Glück können Sie hier Hirsche und Rehe beobachten, die im dichten Herbstwald umherstreifen. Alternativ bietet sich der barocke Augarten mit seinen gelb leuchtenden Alleen an, perfekt für einen romantischen Spaziergang, bevor man sich mit kalten Händen in ein klassisches Wiener Kaffeehaus rettet, um einen heißen Cappuccino und ein Stück Torte zu genießen.