Rohrmoos: Wanderlust in den Herbstferien im Tal der wilden Wasser

Zwischen Wilden Wassern und goldenen Wäldern laden sechs Top-Hotels in Rohrmoos-Untertal zum Herbsturlaub voller Genuss, Natur und Erholung ein.

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Wenn sich die Lärchen golden färben und die klare Herbstluft den Blick auf die Gipfel der Schladminger Tauern freigibt, zeigt sich Rohrmoos-Untertal von seiner vielleicht schönsten Seite. Das wildromantische Tal südöstlich von Schladming zählt zu den eindrucksvollsten Naturjuwelen der Region und begeistert mit tosenden Wasserfällen, stillen Moorlandschaften und glasklaren Bergseen. Der ideale Ausgangspunkt für Entdeckungen ist der vielfach ausgezeichnete Themenweg "Wilde Wasser". Auf rund 16,7 Kilometern begleitet er den Talbach durch eine abwechslungsreiche Naturlandschaft und führt Wanderer zu einigen der spektakulärsten Schauplätze des Untertals. Holzstege, Aussichtspunkte und Brücken eröffnen immer wieder neue Perspektiven auf die Kraft des Wassers. Besonders eindrucksvoll ist der Riesachwasserfall, der über mehrere Felsstufen ins Tal stürzt und zu den schönsten Wasserfällen der Steiermark zählt. Ein Höhepunkt entlang der Route ist der Alpinsteig "Durch die Höll". Schmale Stege, Treppenanlagen und eine rund 50 Meter lange Hängebrücke führen nahe an die tosenden Wassermassen heran und sorgen für unvergessliche Ausblicke.

Naturjuwele zwischen Moor und Bergsee

Nicht minder faszinierend präsentiert sich das Tettermoor. Die geschützte Moorlandschaft begeistert mit ihrer bemerkenswerten Pflanzenwelt. Nach längeren Regenfällen verwandelt sich das Gebiet zeitweise in den sogenannten Tettersee. Wer möchte, kann hier sogar ein Stück barfuß entlang des Wassers gehen und die Natur mit allen Sinnen erleben. Seenglück. Weiter taleinwärts wartet mit dem Riesachsee eines der schönsten Naturpanoramen der Schladminger Tauern. Eingebettet zwischen bewaldeten Berghängen und imposanten Gipfeln liegt der glasklare Bergsee wie ein Spiegel in der Landschaft. Wanderer, Naturliebhaber und Fotografen schätzen die beeindruckende Kulisse, die besonders im Herbst ihren ganzen Zauber entfaltet.

Familienzeit zwischen Alm und Abenteuer

Wer die herbstliche Bergwelt mit der ganzen Familie entdecken möchte, findet in der Region Schladming-Dachstein zahlreiche leichte Wanderungen. Vom Baumhoroskopweg in Michaelerberg-Pruggern über die aussichtsreiche Lärchbodenalm und die gemütliche Brandalm bis zum idyllischen Rundweg am Steirischen Bodensee ist für jeden etwas dabei. Ein besonderes Highlight für Kinder ist das Hopsiland auf der Planai mit seinen spannenden Erlebnisstationen. So werden die Herbstferien zum Naturabenteuer für Groß und Klein. Und für die entspannte Auszeiten zwischen Bergabenteuer und Genuss bieten diese sechs Top-Hotels den passenden Rahmen.

In der Erlebniswelt Stocker besticht der Infinity-Pool mit seinem prachtvollen Ausblick auf das Dachsteinmassiv. © Johannes Kernmayer

In der Erlebniswelt Stocker trifft Wellnessgenuss auf Zirbenduft

Nach einem aktiven Urlaubstag erwartet Gäste in der Erlebniswelt Stocker (www.erlebniswelt.at) in Rohrmoos-Schladming eine gelungene Mischung aus Gemütlichkeit und modernem Komfort. Die liebevoll gestalteten Zirbenzimmer schaffen ein angenehmes Raumklima und bieten viel Platz zum Entspannen. Herzstück des Hauses ist der großzügige Wellnessbereich mit Infinitypool, Sky-Spa für Erwachsene, verschiedenen Saunen und Panorama-Ruheräumen. Kulinarisch beginnt der Tag mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet, während das Restaurant Dorfstöckl mit regionalen Spezialitäten, österreichischen Klassikern und saisonalen Gerichten verwöhnt.

Aparthotel Weiden: Flexibles Kulinarik-Konzept. © Hotel Weiden

Aparthotel Weiden: Flexibel urlauben über den Dächern von Schladming

Auf dem sonnigen Hochplateau von Rohrmoos verbindet das familiengeführte Aparthotel Weiden (www.meinweiden.com) modernes Ambiente mit legerer Wohlfühlatmosphäre. Gäste wählen zwischen stilvollen Zimmern, großzügigen Suiten und modernen Apartments. Nach Wanderungen oder Bike-Touren sorgen beheizter Außenpool und Wellnessbereich mit mehreren Saunen für Entspannung. Völlig flexibel lässt sich die Kulinarik gestalten. Besonders beliebt ist das klassische Frühstück mit regionalen Produkten und frisch zubereiteten Eigerichten. Und bis 10 Uhr kann man sich entschieden, ob man Lust auf die Smart Kitchen am Abend im Hotel hat. Dann einfach vorbestellen und später genießen. Im Sommer warten feine Gerichte auf dich, im Winter meist ein buntes, abwechslungsreiches Buffet. Und wenn einem der Sinn nach etwas anderem steht? Dann geht’s eben zum Lieblingswirt ums Eck oder kocht selber.

Hotel Pariente - das Familienhotel bietet einen großen Spielplatz. © Hotel Pariente

Hotel Pariente: Familiäre Gastlichkeit

Ebenfalls am Rohrmooser Plateau befindet sich das Hotel Pariente (www.pariente.at), ein idealer Ausgangspunkt für herbstliche Entdeckungstouren. Klassisch eingerichtete Zimmer mit Balkon oder Terrasse eröffnen herrliche Ausblicke auf Dachstein, Planai und Hochwurzen. Für Entspannung sorgt die Wellnessoase mit Sauna, Dampfbad und Ruheraum. Kulinarisch setzt das Haus auf saisonale und regionale Zutaten. Die mehrfach ausgezeichnete Küche verbindet österreichische Klassiker mit internationalen Einflüssen und macht jeden Urlaubstag zu einem Genuss.

Das Hotel Vitaler Landauerhof lädt das ganze Jahr zum Schwimmen im beheizten Außenpool mit Gegenstromanlage ein. © Landauerhof

Hotel Vitaler Landauerhof: Alpiner Charme und wohltuende Ruhe

Umgeben von der imposanten Bergwelt der Schladming-Dachstein-Region verbindet das Hotel Vitaler Landauerhof (https://landauer.cc/) traditionelle Gastfreundschaft mit zeitgemäßem Komfort. Die gemütlichen Zimmer und Apartments schaffen eine entspannte Wohlfühlatmosphäre, während der Wellnessbereich nach Wanderungen für wohltuende Erholung sorgt. In der Küche stehen frische steirische Spezialitäten im Mittelpunkt.

Hotel Sonneck: Ideal gelegen für herbstliche Ausflüge. © Hotel Sonneck

Hotel Sonneck: Goldener Herbst mit traumhaften Dachsteinblick

Wenn sich die Wälder bunt färben, beginnt im Hotel Sonneck (www.hotel-rohrmoos.at) die schönste Zeit des Jahres. Das familienfreundliche Haus überzeugt mit seiner ruhigen Lage, modernen Zimmern und traumhaften Ausblicken auf Dachsteinmassiv und Schladminger Tauern. Nach ausgedehnten Wanderungen laden Sauna, Infrarotkabine und Sonnenterrasse zum Abschalten ein. Im Rahmen der Halbpension verwöhnt die regionale Küche mit abwechslungsreichen Spezialitäten, während Spielplatz und Spielraum auch den jüngsten Gästen beste Unterhaltung bieten.

Gemütliche Rückzugsorte im Hotel Waldfrieden. © Hotel Waldfrieden

Hotel Waldfrieden: Urlaub zwischen Bergzeit und Wald-Spa

Direkt an der Talstation der Hochwurzen gelegen, bietet das Hotel Waldfrieden (www.waldfrieden.at) beste Voraussetzungen für aktive und erholsame Urlaubstage. Die großzügigen Zimmer und Suiten verbinden modernen Komfort mit alpinem Ambiente. Im weitläufigen Wald-Spa sorgen Hallenbad, Infinitypool, Saunen und Ruheräume für Entspannung mit Panoramablick. Regionale Kulinarik, herzliche Gastfreundschaft und die ideale Lage für Wanderungen und Bike-Touren machen das Vier-Sterne-Hotel zu einem beliebten Rückzugsort im Goldenen Herbst.