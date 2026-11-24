Welche Skigebiete in Österreich bieten besonders gute Bedingungen für den Winterurlaub? Der neue "Ski Guide Austria 2027" liefert einen Überblick über die heimischen Wintersportregionen und zeichnet auch heuer wieder besondere Leistungen aus.

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Die bereits 18. Ausgabe des "Ski Guide Austria" bietet auf 420 Seiten einen umfassenden Überblick über den österreichischen Winter. Knapp 70 ausgewählte Skigebiete werden ausführlich vorgestellt, inklusive Pistenpanoramen, Informationen zu Liftanlagen, Schwierigkeitsgraden und Besonderheiten. Kleinere Skigebiete finden sich ebenfalls im Guide, insgesamt werden rund 200 Wintersportorte erfasst. Die Ski Guide Austria Awards 2027 gehen an Saalbach und den Kreischberg.

Saalbach: Ein Wintersportort mit großem Angebot

. © Saalbach / Maria Knoll

Saalbach zählt zu den bekanntesten Wintersportdestinationen Österreichs und ist Teil des Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn. Die Region ist vor allem für ihr weitläufiges Pistenangebot und die Verbindung mehrerer Skigebiete bekannt. Neben abwechslungsreichen Abfahrten für unterschiedliche Könnerstufen bietet die Destination auch zahlreiche Hütten und Einkehrmöglichkeiten. Gerade die Kombination aus Wintersport, Infrastruktur und gastronomischem Angebot macht die Region zu einem beliebten Ziel für einen Skiurlaub.

Kreischberg: Skivergnügen in der Steiermark

. © Region Murau / Michael Königshofer

Auch der Kreischberg in der Steiermark gehört zu den ausgezeichneten Destinationen. Das Skigebiet ist für seine abwechslungsreichen Pisten und sein Angebot für unterschiedliche Alters- und Könnergruppen bekannt. Neben breiten Abfahrten für Genuss-Skifahrer:innen finden auch sportlich ambitionierte Wintersportler:innen passende Herausforderungen.



Besonders Familien und Snowboardfans kommen am Kreischberg auf ihre Kosten. Das Gebiet bietet zudem eine moderne Infrastruktur und ist Austragungsort internationaler Snowboard- und Freestyle-Wettbewerbe.

Skifahren wird immer teurer: 86 Prozent sehen Wintersport als Luxus

. © Region Murau / Michael Königshofer

Neben den Auszeichnungen widmet sich der neue Ski Guide Austria auch einer der größten Herausforderungen der Branche: den Kosten. Nachdem die Listenpreise für Tagestickets in der vergangenen Wintersaison erstmals die Marke von 85 Euro überschritten haben, wird die Leistbarkeit des Skisports zunehmend diskutiert.



Eine repräsentative österreichweite Umfrage im Auftrag des Ski Guide Austria zeigt eine deutliche Einschätzung: 86 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass Skifahren mittlerweile ein Luxussport geworden ist, den sich nur Wohlhabende leisten können.



Gleichzeitig betreiben weiterhin 41 Prozent der Befragten eine Schneesportart beziehungsweise fahren Ski. Und trotz des Klimawandels halten 52 Prozent Skifahren nach wie vor für zeitgemäß. Für die Tourismusbranche ist das ein positives Signal. Dennoch wird es immer wichtiger, Angebote zu schaffen, die auch für heimische Familien leistbar bleiben.

So kannst du beim Skifahren Geld sparen

Der Ski Guide Austria zeigt auch Möglichkeiten auf, wie sich die Kosten für einen Skitag reduzieren lassen. Eine davon ist das sogenannte Dynamic Pricing. Dabei richten sich die Ticketpreise unter anderem nach Buchungszeitpunkt, Saison und erwarteter Auslastung. Wer seinen Skitag frühzeitig plant und Tickets online kauft, kann dadurch oft günstiger davonkommen.



Auch Saisonkarten und überregionale Skipassverbünde können sich lohnen. Der neue Guide gibt einen Überblick über 24 Anbieter von Saisonkarten, mit denen teilweise bis zu 100 Skigebiete genutzt werden können.

Der Skiwinter 2027 im Überblick

Ski Guide 2027 © Fundula

Mit der neuen Ausgabe bietet der "Ski Guide Austria" einen umfassenden Überblick über die österreichischen Wintersportdestinationen. Die Auszeichnungen für Saalbach und den Kreischberg rücken zwei bekannte Skigebiete ins Rampenlicht. Gleichzeitig zeigt die begleitende Umfrage, dass die Zukunft des Skisports nicht nur von guten Pisten und moderner Infrastruktur abhängt. Vor allem die Frage, wie leistbar ein Skiurlaub für Familien und Einheimische bleibt, wird die Branche weiterhin beschäftigen.