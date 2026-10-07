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Frauenwochen 2026

Frauen im Fokus: Mariahilf lädt zu kostenlosen Events

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Mehrere Frauen sitzen im Stuhlkreis und schreiben auf Karten in einem hellen Raum.
© Johannes Zinner
Workshops, Konzerte, Lesungen und Gesundheitsangebote: Bei den Mariahilfer Frauenwochen wartet ab 12. Oktober ein buntes Programm auf Frauen und Mädchen – kostenlos und direkt im Bezirk.
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Ob kreativ, gesund oder einfach gemeinsam mit anderen: Die Frauenwochen bringen eine gehörige Portion Abwechslung nach Mariahilf, frei nach dem Motto "von Frauen - für Frauen". Den Start macht am 12. Oktober die Vernissage von Mahdiyeh Seifi, bei der Musik und Malerei zu einer einzigartigen Kunstperformance verschmelzen. In den Tagen darauf folgen Workshops zur japanischen Fadenheftung, Angebote rund um Frauengesundheit 40plus und Selbstfürsorge sowie Veranstaltungen zu Diversität und dem Erkennen von Partnergewalt.

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"Mit den Frauenwochen schaffen wir Räume, in denen sich Frauen austauschen, vernetzen und mit Themen auseinandersetzen können, die sie im Alltag betreffen. Das Programm wurde gemeinsam mit engagierten Mariahilferinnen entwickelt", erklärt Julia Lessacher (SPÖ), Bezirksvorsteherin in Mariahilf.

Darüber hinaus stehen Musik, Lesungen und Gespräche auf dem bunt gemischten Programm. Beim Erzählcafé etwa geht es um persönliche Frauenwege, wenn Edith Kneifl und Felicitas Prokopetz aus ihren Werken lesen. Die Workshops sind Frauen und Mädchen vorbehalten, bei den übrigen Veranstaltungen sind auch Männer willkommen. Die Teilnahme ist grundsätzlich kostenlos, für manche Workshops fällt lediglich ein Materialbeitrag an. Wegen begrenzter Plätze ist teilweise eine Anmeldung nötig.

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