Drama in Wien
Linienbus erfasst Moped-Fahrer - Bursch (16) tot
Bei einem Zusammenstoß mit einem Linienbus kam ein 16-jähriger Motorradfahrer ums Leben. Trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche konnte der Jugendliche nicht gerettet werden.
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Nach bisherigen Erhebungen war ein Linienbus auf der Schafflerhofstraße unterwegs und wollte die Kreuzung mit der Niklas-Eslarn-Straße geradeaus überqueren. Zeitgleich näherte sich der 16-Jährige mit seinem Motorrad vom Telephonweg und fuhr ebenfalls in den Kreuzungsbereich.
Dort kam es zur folgenschweren Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Jugendliche erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass mehrere Verkehrsteilnehmer und später auch die alarmierten Einsatzkräfte umgehend mit Wiederbelebungsmaßnahmen begannen.
Der Notarzt der Berufsrettung Wien konnte schließlich nur noch den Tod des 16-Jährigen feststellen. Die genauen Umstände des Zusammenstoßes sind Gegenstand weiterer Erhebungen.
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