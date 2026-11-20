Täglich verschwinden in Wien mehr als 100.000 gefüllte Gackerl-Sackerl im Mist. Dass trotzdem noch Hundstrümmerl liegen bleiben, zeigen mehr als 8.300 Strafen seit 2008.

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Was vor 20 Jahren beim Spaziergang noch regelmäßig für unangenehme Überraschungen gesorgt hat, ist mittlerweile deutlich seltener geworden. Seinen Anteil daran hat ein kleiner Hund, der mit einem frechen Spruch längst Kultstatus erreicht hat. Seit 2006 erinnert "Nimm ein Sackerl für mein Gackerl" die Hundebesitzer daran, die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner wegzuräumen. Die damalige Umweltstadträtin Ulli Sima (SPÖ) hat die Kampagne ins Rollen gebracht.

100.000 volle Sackerl landen täglich im Mist

Während die Zahl der Hunde in Wien von rund 51.000 auf knapp 60.000 gestiegen ist, landen ihre Geschäfte immer seltener auf der Straße. Dafür sorgen mittlerweile 4.200 kostenlose Sackerlspender, die jeweils rund 1.000 Sackerl fassen. Beim Start der Kampagne waren es gerade einmal 371.

Und die Wienerinnen und Wiener greifen ordentlich zu. Mehr als 100.000 gefüllte Gackerl-Sackerl landen täglich in den 21.800 öffentlichen Mistkübeln. Seit 2006 wurden insgesamt 371,5 Millionen Sackerl verwendet. Würde man die gefüllten Sackerl in Lastwagen verladen, kämen 1.263 Sattelzüge zusammen.

Täglich werden über 100.000 gefüllte Sackerl entsorgt. Hochgerechnet würden diese vollen Sackerl 100 Sattelzüge pro Jahr füllen. © Stadt Wien/MA 48

"Die Verschmutzungen durch Hundekot sind stark zurückgegangen, die Kampagne hat gewirkt und wirkt noch immer", freut sich Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ). Damit die Botschaft auch abseits der Gehsteige ankommt, sind in den vergangenen 20 Jahren rund 30.000 Wiesenstecker aufgestellt worden.

Wer das Gackerl liegen lässt, muss blechen

Bei Anzeigen kann es bis zu 1.000 Euro teuer werden. © Stadt Wien/MA 48

Bei aller Wiener Gemütlichkeit hört sich der Spaß beim liegen gelassenen Hundstrümmerl allerdings auf. Wer das Geschäft seines Vierbeiners nicht wegräumt, muss 70 Euro blechen. Bei einer Anzeige können sogar bis zu 1.000 Euro fällig werden. "Wir haben informiert, Service angeboten und – wenn nichts hilft – strafen wir Diejenigen, die sich nicht an die Sauberkeitsregeln in unserer Stadt halten. Dann ist Schluss mit lustig", stellt 48er-Chef Josef Thon klar.

Ein Auge darauf haben die WasteWatcher. Seit das Wiener Reinhaltegesetz am 1. Februar 2008 in Kraft getreten ist, haben die WasteWatcher mehr als 8.300 Strafen für nicht weggeräumte Hundstrümmerl verhängt. Das Geld aus den Strafen fließt zweckgebunden in Sauberkeitsmaßnahmen.

Und wer glaubt, bei einem kleinen Hundstrümmerl werde schon nichts passieren, irrt. Die Hinterlassenschaften können Parasiten und Krankheitserreger enthalten, die auch anderen Tieren und Menschen gefährlich werden. Wer zum Sackerl greift, sorgt also nicht nur für saubere Wege, sondern schützt auch Mensch und Tier vor möglichen Krankheitserregern.