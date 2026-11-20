In einem schonungslos ehrlichen Interview mit dem Sender RTL hat Schlagersängerin Sonia Liebing über eine folgenschwere Fehlentscheidung während der Corona-Pandemie gesprochen. Die zweifache Mutter bereut ihre damalige Brustvergrößerung zutiefst und richtet nach schweren Komplikationen einen eindringlichen Appell an alle Frauen.

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Die Phase der Pandemie und der damit verbundene Stillstand im Konzertgeschäft wurden für Sonia Liebing zum Auslöser für einen Eingriff, den sie heute als völlig unnötig einstuft. Im Gespräch mit RTL räumte die Künstlerin ganz offen ein: "Eigentlich war ich nicht unzufrieden mit meinem Körper." Weil sie damals durch die Zwangspause ungewohnt viel Freizeit hatte, stieß sie im Internet auf vermeintlich unschlagbar günstige Rabattangebote für Schönheitsoperationen. "Da hätten meine Alarmglocken eigentlich schon angehen müssen", erklärte sie rückblickend selbstkritisch. Als Hauptgrund für den Gang unters Messer nannte sie schlichte Langeweile und fällte ein hartes Urteil über ihr damaliges Ich: "Total dumm."

Selbst der Widerstand ihrer engsten Vertrauten konnte die Musikerin damals nicht von ihrem Vorhaben abbringen: "Jeder war dagegen. Selbst mein Mann war dagegen." Doch die Reue folgte auf dem Fuß. Nachdem eines der eingesetzten Implantate massive Probleme und Schmerzen verursacht hatte, zog Liebing die Notbremse und ließ die Brustvergrößerung vollständig rückgängig machen. Aus dieser schmerzhaften Erfahrung leitet die Sängerin nun einen wichtigen Ratschlag für andere ab: "Holt euch noch eine dritte, vierte Meinung ein." Zudem solle man sich vor einem solchen Schritt noch einmal ganz genau im Spiegel betrachten und in sich gehen.

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Schmerzhafter Kampf gegen drei Bandscheibenvorfälle

Als wäre das OP-Drama nicht schon genug, kämpft der Schlagerstar derzeit mit einer weiteren ernsten gesundheitlichen Belastung. Liebing leidet unter drei Bandscheibenvorfällen, die ihren Alltag stark einschränken. Die Beschwerden kommentierte sie dennoch mit einer gesunden Portion Humor: "Die Muddi wird alt." Da sie viel Zeit zu Hause bei ihren Kindern verbringt, bleibt ihr kaum Raum für regelmäßige sportliche Betätigung. Dank gezielter Physiotherapie gelingt es ihr jedoch, die Schmerzen zu ertragen, getreu ihrem persönlichen Lebensmotto: "Augen zu und durch!"

Das Star-Foto des Tages 1 / 23 Da mögen sich zwei sehr! Eva Longoria und Andie MacDowell nehmen beide an der "L'Oréal Paris' 21st Annual Women of Worth Celebration" in L.A. teil. © FilmMagic Paris Hilton spricht vor dem US-Kongress (zusammen mit der Demokration Alexandria Ocasio-Cortez, rechts und der Republikanerin Laurel Lee) um den "Defiance Act" durchzubringen, ein Gesetzentwurf, der die Rechenschaftspflicht derjenigen festlegt, die gefälschte, künstlich erzeugte Pornografie mit echten, nicht einwilligenden Opfern erstellen und verbreiten. © Anadolu via Getty Images Kate und William im Mumbai vor der großen Gala des "Earthshot"-Preises. © Samir Husssein/WireImage

Klare Kante gegen fiese Schwangerschafts-Gerüchte

Auch der ständige Druck in den sozialen Medien setzt der Sängerin zu. Als ihr einst definiertes Sixpack durch die gesundheitlichen Probleme weniger sichtbar war, entbrannte in den Kommentarspalten prompt viel Gerede und Gerüchte über eine angebliche Schwangerschaft machten die Runde. "So was tut auch weh", gestand die Künstlerin spürbar getroffen. Um dem Schönheitswahn entgegenzutreten, zeigt sie sich auf Instagram nun bewusst ungeschminkt und rechnete mit der Plattform ab, die ohnehin "sehr, sehr, sehr, sehr, sehr viel fake" sei.