In der dreiteiligen ZDF-Dokumentation "Tokio Hotel – Gegen alle Regeln" blicken Bill und Tom Kaulitz gemeinsam mit ihren Bandkollegen schonungslos auf ihren beispiellosen Aufstieg und die Schattenseiten des Ruhms zurück.

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Die 90-minütige Dokumentation zeichnet den steinigen Weg der damaligen Teenager nach, der mit einer billigen Spielzeuganlage im Kinderzimmer seinen Anfang nahm. Inspiriert von einem TV-Auftritt von Nena stand für die Kaulitz-Zwillinge früh fest: "Wir wollten ganz klar Rockstars werden - das war unser Lebensplan."

Für eine Gesangsaktion des Musiksenders VIVA nahmen die Brüder Bill und Tom ihren ersten Song "Ich hasse Gewalt" auf – ein Thema, das ihren Alltag prägte. Mutter Charlotte erinnert sich mit Schaudern an die Schulzeit ihrer auffällig gestylten Söhne: "Am schlimmsten war der Schulbus am Morgen. Da waren größere, kräftigere Jungs dabei, die sich die beiden bunten Typen gerne mal vorgenommen haben." Tom Kaulitz ergänzt die bedrückenden Erinnerungen an Spuck-Attacken und Beschimpfungen: "Wir haben im Bus gesessen und haben gesagt: Wir müssen hier weg."

Doch die Flucht in den Weltruhm brachte neue Gefahren mit sich. Als im Spätsommer 2005 der Song "Durch den Monsun" einschlug und die Musiker auf Bitten der Schulleiter vom Unterricht freigestellt werden mussten, schlug Fanliebe rasch in gefährliche Hysterie und Stalking um. Tom gesteht rückblickend die panische Furcht: "Wo wir hinkamen, war Ausnahmezustand. Wir hatten Schiss. Wir hatten wirklich Angst. Teilweise um unser Leben."

Kuriose Namenssuche und dubiose Millionenverträge

Gemeinsam mit Schlagzeuger Gustav Schäfer und Bassist Georg Listing, die seit 2001 Teil der Gruppe sind, gewährt die Band Einblicke in ihre Gründungsphase. Anfänglich urteilten die Musiker über ihr Können selbstironisch: "Wir waren alle grottenschlecht." Selbst der spätere Kult-Name entstand rein zufällig; zwischenzeitlich stand sogar "Bundesjugendspiele" als Bandname zur Debatte.

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Für besondere Brisanz sorgt die finanzielle Abrechnung der Band. Für ihre erste Vertragsunterschrift im Jahr 2003 kassierten die Teenager 40.000 Euro im Glauben, ausgesorgt zu haben. Dass der Megahit "Durch den Monsun" überhaupt als Debütsingle erschien, verdankten sie lediglich dem Geschmack der Freundin des damaligen Plattenbosses. Heute sieht die Realität ernüchternd aus: Aus vertraglichen Altlasten fließen laut Frontmann Bill gerade einmal 900 Euro pro Jahr an die Band, während Produzenten und Labels die Millionen einstreichen. Bill Kaulitz kommentierte die damaligen Konditionen mit bitterem Humor: "Der Deal, den der Abou-Chaker-Clan mit Bushido gemacht hat - das wär ein guter Deal für uns gewesen."