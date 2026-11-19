Wien hat es den Tokio-Hotel-Zwillingen eigentlich angetan – wäre da nicht eine Touristenattraktion, die Tom und Bill Kaulitz ordentlich auf die Palme bringt: die Fiaker.

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Nach ihrem Besuch in der Bundeshauptstadt samt denkwürdigem Stadthallen-Auftritt rechnen die Brüder im Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" mit den Wiener Fiakern ab.

"Tut mir im Herzen weh"

"Das Einzige, was mir wieder auffällt, sind die Tiere, sind die Kutschen", ärgert sich Tom Kaulitz. Dass Wien die Pferdekutschen nicht verbiete, könne er überhaupt nicht verstehen. In New York sei die Abschaffung der berühmten Kutschen im Central Park bereits beschlossen worden. "Es tut mir im Herzen weh, wenn ich daran vorbeigehe", so der Musiker.

Fahrgäste im Visier

Besonders scharf geht Tom mit den Fahrgästen ins Gericht: "Diese Idioten, die sich da reinsetzen, finde ich noch viel schlimmer." Auch Bruder Bill hält die Fiaker für "schrecklich". Er würde am liebsten direkt neben den Kutschen stehen und die Touristen zur Rede stellen: "Mal fragen, ob die noch alle Latten am Zaun haben. Ob sie überhaupt irgendeine Empathie haben."

Keine Zeit für ordentlichen Protest

Tom glaubt allerdings nicht, dass solche Gespräche viel bringen würden. Für einen Protest blieb den Brüdern ohnehin keine Zeit: Ihr Wien-Aufenthalt während der Tokio-Hotel-Tour war nur kurz.

Debatte im Landtag

Die Fiaker sorgen in Wien seit Jahren für Diskussionen. Tierschützer kritisieren die Belastung der Pferde und verweisen auf wiederholte Unfälle - so wie zuletzt. Die Betreiber halten dagegen: Die Tiere würden regelmäßig tierärztlich kontrolliert und hätten ab 35 Grad hitzefrei. Laut Stadt gibt es derzeit 23 Fiakerunternehmen mit insgesamt 311 Pferden. Ein mögliches Verbot ist derzeit jedenfalls Thema im Wiener Landtag.