Der US-Präsident wirft dem Iran vor, sich verstärkt mit chemischen und biologischen Waffen zu beschäftigen. Die Warnung könnte den festgefahrenen Konflikt zwischen Washington und Teheran weiter anheizen.

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"Es gibt Hinweise darauf, dass der Iran sich mit Gasen und biologischen Waffen befasst", sagte Trump dem US-Sender Fox News sinngemäß. Neue Sogar eine Wiederaufnahme der gemeinsamen Angriffe mit Israel steht nun offenbar im Raum.

Angebliche Anschlagspläne

Hintergrund sind laut dem US-Portal "Axios" angebliche iranische Anschlagspläne in Washington. Israel soll zudem über Geheimdienstinformationen verfügen, wonach Teheran seine Forschung im Bereich chemischer Waffen intensiviert hat.

Plan B in punkto Waffen

Trump sieht darin offenbar eine neue Gefahr. Nachdem die USA und Israel Ende Februar iranische Atomanlagen bombardiert hatten, um Teherans Weg zur Atombombe zu blockieren, könnte sich das Regime nun anderen gefährlichen Waffenprogrammen zuwenden, behauptet der US-Präsident.

Netanyahu nicht kriegsmüde

Laut "Axios" erwägt Trump deshalb gemeinsam mit Israel eine Rückkehr zu militärischen Angriffen. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu soll auf ein möglichst rasches Wiederaufflammen des Krieges drängen. Der Regierungschef steht nach der Parlamentswahl innenpolitisch unter Druck.

Blick auf 2027

Unmittelbar bevorstehen dürfte ein neuer Angriff allerdings nicht. "Wir werden sehen – das neue Jahr steht vor der Tür, und wir werden sehen, was nach dem 1. Jänner passiert", sagte Trump. Über Irans Führung ließ er dabei kein gutes Haar: Die Anführer seien "üble Leute".

Wiederholte Angriffe

Die Lage bleibt trotzdem aktuell sehr angespannt: In den vergangenen Tagen kam es wiederholt zu gegenseitigen Angriffen zwischen iranischen Streitkräften und dem US-Militär. Auch Attacken auf Öltanker in der strategisch wichtigen Straße von Hormuz verschärfen den Konflikt.