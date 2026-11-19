Weihnachten rückt näher, doch die Teuerung trübt vielen Österreichern die Vorfreude. Beim Geschenke-Shopping wird heuer genauer gerechnet – und besonders beliebt sind ausgerechnet Gutscheine.

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34 Prozent der Befragten wollen Gutscheine unter den Christbaum legen. Damit liegen sie klar vor Spielzeug (27 Prozent), gemeinsamer Zeit (25 Prozent) und Bargeld (23 Prozent). Doch das Fest geht ins Geld: Fast jeder Zweite spart bereits während des Jahres, um sich neben Geschenken auch Essen und Weihnachtsdekoration leisten zu können. Das zeigt die aktuelle Christmas Survey von Deloitte. Die erfolgte im Oktober 2026 online, 515 Konsumentinnen und Konsumenten aus ganz Österreich wurde befragt.

Gen Z legt Geld zurück

Besonders knapp ist das Budget bei den Jungen. 65 Prozent der Generation Z legen schon vorab Geld für Weihnachten zurück. Jeder Fünfte greift sogar auf Finanzierungsmöglichkeiten wie Kreditkarten oder Ratenzahlung zurück. Ein Drittel der Konsumenten spart direkt bei den Geschenken, auch bei Restaurantbesuchen und Lebensmitteln wird der Gürtel enger geschnallt.

Magere Budgets

Die meisten Österreicher planen heuer ein Weihnachtsbudget zwischen 200 und 349 Euro. 14 Prozent wollen nur 100 bis 199 Euro ausgeben, zwölf Prozent verzichten überhaupt auf eine fixe Obergrenze.

Comeback für stationären Handel

Interessant ist auch das Einkaufsverhalten: Der stationäre Handel erlebt ein Comeback. 49 Prozent kaufen ihre Geschenke überwiegend im Geschäft – im Vorjahr waren es noch 41 Prozent. Vier von zehn erledigen den Großteil ihrer Einkäufe weiterhin online. Viele sind bereits früh dran: 37 Prozent shoppen schon im November, weitere 29 Prozent in der ersten Dezemberhälfte.

Spenden bleiben

Trotz Sparzwang bleibt auch die Nächstenliebe nicht auf der Strecke. 42 Prozent wollen heuer einen Teil ihres Weihnachtsbudgets spenden. Besonders häufig profitieren der Tierschutz und Kinderhilfsorganisationen. Die Botschaft: Auch wenn das Geld knapper sitzt, soll Weihnachten nicht nur ums Schenken gehen.