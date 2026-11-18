Ein gewaltiges Starkwindband zieht derzeit über den Alpenraum und nimmt direkten Kurs auf Österreich. In rund zehn Kilometern Höhe wurden Spitzenwerte von rund 300 km/h gemessen, die nun auch hierzulande für stürmischen Wind und dichte Regenfronten sorgen.

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Ein gewaltiges Starkwindband zieht derzeit über den gesamten mitteleuropäischen Alpenraum und bringt eine hochdynamische Wetterlage nach Österreich. Während in rund zehn Kilometern Höhe extreme Windgeschwindigkeiten gemessen werden, sorgt die Westströmung am Boden für spürbare Sturmböen und rasch wechselnde Fronten.

Schweizer Wetterballon misst 300 km/h in zehn Kilometern Höhe

Über dem Alpenbogen hat sich eine markante meteorologische Besonderheit formiert. Wie der bekannte Wetter-Experte Nikolas Zimmermann auf der Plattform X mitteilte, liegt aktuell ein massiver sogenannter Jetstreak quer über der Alpenkette. Ein Wetterballon aus der Schweiz lieferte dazu am Mittwoch beeindruckende Messdaten aus der oberen Atmosphäre: In rund zehn Kilometern Höhe registrierten die Messsonden Spitzenwerte von etwa 300 Stundenkilometern. Der Meteorologe warnte davor, dass dieses Phänomen direkt Kurs auf Österreich nimmt: In der kommenden Nacht werden ähnliche Geschwindigkeiten auch im heimischen Luftraum erwartet.

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Was ein Jetstreak für unser Wetter bedeutet

In der Meteorologie beschreibt dieser Begriff ein Phänomen von enormer Durchschlagskraft für die Großwetterlage:

Das Grundphänomen Jetstream: Ein schmales, mehrere Tausend Kilometer langes Windband in neun bis zwölf Kilometern Höhe, das wie eine gigantische Autobahn für Tiefdruckgebiete fungiert.

Ein schmales, mehrere Tausend Kilometer langes Windband in neun bis zwölf Kilometern Höhe, das wie eine gigantische Autobahn für Tiefdruckgebiete fungiert. Der Jetstreak: Ein eng begrenzter Kernbereich innerhalb dieses Höhenbandes, in dem die allerhöchsten Geschwindigkeiten auftreten.

Ein eng begrenzter Kernbereich innerhalb dieses Höhenbandes, in dem die allerhöchsten Geschwindigkeiten auftreten. Die Auswirkung auf den Boden: Solche Zonen begünstigen die plötzliche Entstehung und rapide Verstärkung von Tiefdruckgebieten sowie die Bildung mächtiger Wolken- und Niederschlagsfelder.

Auch wenn die gemessenen 300 km/h in Reiseflughöhe nicht eins zu eins auf den Boden durchgreifen, macht sich die dynamische Westströmung in Österreich deutlich bemerkbar. Laut der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) verbleibt das Land bis Freitag unter dem Einfluss dieser ausgeprägten Westlage, bei der mehrere Randtiefs durchziehen und nördlich der Alpen immer wieder stürmische Böen bringen.

Der Wetterverlauf bis zum Wochenende im Detail

Am Donnerstag steht laut Geosphere Austria wechselhaftes Wetter bevor. Immer wieder wechseln sich sonnige und bewölkte Abschnitte ab. Mit Regen oder Regenschauern ist dabei besonders im Westen und Nordwesten zu rechnen. Am längsten trocken ist es im Südosten. Die Schneefallgrenze pendelt zwischen 1.500 und 1.800 Metern. Die Frühtemperaturen sinken auf minus ein bis plus neun Grad, die Tageshöchstwerte sind bei acht bis 14 Grad erreicht.

Auch am Freitag steht einmal mehr wechselhaftes Wetter am Programm. Im ganzen Land wechseln sich Sonnenschein und dichtere Wolken ab. In den meisten Regionen bleibt es dabei trocken, Regenschauer sind vor allem an der Alpennordseite und ganz im Westen zu erwarten. Die Schneefallgrenze pendelt um 1.500 Meter. Minus ein bis plus sieben Grad werden für den Tagesbeginn prognostiziert, acht bis 14 Grad sind es im weiteren Verlauf.