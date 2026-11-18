Schimmelgefahr
Achtung vor diesen beliebten Weizenkeimen
Grund für die Warnung ist eine mögliche mikrobielle Kontamination in Form von Schimmel.
Diese Chargen sind betroffen:
Vom Rückruf betroffen sind ausschließlich Packungen mit folgenden Daten: Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 03.12.2026 (Charge: GM3051) Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 31.12.2026 (Charge: GM3053) EAN-Code: 9001493119041.
Andere Chargen oder weitere Produkte der Marke Fini's Feinstes sind laut Herstellerangaben nicht betroffen und können bedenkenlos verzehrt werden.
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Geld zurück ohne Rechnung
Aus Gründen des vorsorglichen Verbraucherschutzes wird dringend davon abgeraten, die betroffenen Weizenkeime zu essen. Kundinnen und Kunden können das Produkt in allen Filialen der jeweiligen Handelsketten zurückgeben, in denen es gekauft wurde. Der Kaufpreis wird selbstverständlich auch ohne Vorlage eines Kassenbons rückerstattet.
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