Ebola-Alarm in Tulln: Eine Patientin kommt mit hohem Fieber aus Äthiopien und der Verdacht auf das Marburg-Virus steht im Raum. Zum Glück war es nur eine Übung.

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Kurz vor Schluss der Alarm: Bei der NÖ Infektionsübung am Freitag, 13. November, spielte das Universitätsklinikum Tulln den Ernstfall durch. Eine Patientin, die zuvor in Äthiopien war, kam mit hohem Fieber und weiteren Symptomen in die Klinik. Wegen ihrer Reise- und Kontaktgeschichte stand der Verdacht auf das Marburg-Virus im Raum.

Das Virus ist eng mit Ebola verwandt. Beide können ein schweres hämorrhagisches Fieber auslösen, eine lebensbedrohliche, hochansteckende Krankheit mit hohem Fieber, Organschäden und schweren Blutungen.

Alles im Griff

Trainiert wurde die gesamte Kette: von der Anmeldung und der Frage nach den Reisen über die Einschätzung des Infektionsrisikos und die Meldewege bis zur Absicherung des Isolierbereichs. Dazu gehörten das fachgerechte Anlegen der Schutzkleidung und die Versorgung der Patientin unter Schutzmaßnahmen.

Gemeinsam mit der Spezialeinheit für Infektionseinsätze Niederösterreich (SIUE NÖ) wurden die Versorgung und der gesicherte Transport einer fiktiven Patientin mit Verdacht auf eine hochinfektiöse Erkrankung sowie der Umgang mit spezieller Schutzausrüstung und die erforderlichen Desinfektionsmaßnahmen trainiert. © Universitätsklinikum Tulln-Klosterneuburg

Danach übergab das Klinikum die fiktive Patientin an die Spezialeinheit für Infektionseinsätze Niederösterreich (SIUE NÖ), die von Rotem Kreuz und Arbeiter-Samariter-Bund getragen wird. Sie übernahm den simulierten Abtransport. Geübt wurden auch die Sicherheitsmaßnahmen beim Transport, die Desinfektion und das kontrollierte Ablegen der Schutzausrüstung.

Achtung, dies ist nur eine Infektionsübung! © Universitätsklinikum Tulln-Klosterneuburg

Teamwork im Ernstfall

Mit dabei waren neben dem Klinikum Tulln die NÖ Landesgesundheitsagentur, Notruf Niederösterreich und die Landessanitätsdirektion. Bei der Nachbesprechung tauschten alle ihre Erfahrungen aus und sammelten Verbesserungen für künftige Einsätze.

Landesrat Anton Kasser (ÖVP) lobt die Zusammenarbeit: "Durch regelmäßig gemeinsames Trainieren schaffen wir die Grundlage dafür, auch im Ernstfall abgestimmt und sicher handeln zu können."

Ärztlicher Direktor Herbert Huscsava zieht ein positives Fazit: "Solche Situationen sind glücklicherweise selten, umso wichtiger ist es, die notwendigen Handgriffe regelmäßig zu trainieren. Natürlich hoffen wir, das Geübte nie im Ernstfall anwenden zu müssen."