Xi und Trump umarmten sich, wie in einer Liveübertragung zu sehen war.

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Shenzhen. Vor ihrem Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump haben Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin demonstrativ Einigkeit gezeigt. "Wir sind sehr froh, hier unter Freunden zu sein", sagte Putin. Xi begrüßte Trump nach der Landung persönlich am Flughafen der südchinesischen Millionenmetropole Shenzhen. Putin sprach Kreml-Sprecher Dmitri Peskow zufolge mit Xi über den Konflikt in der Ukraine gesprochen, wie die Staatsagentur TASS meldete.

Xi und Trump umarmten sich, wie in einer Liveübertragung zu sehen war. Umarmungen bei Besuchen von Staatschefs oder diplomatischen Treffen sind in China höchst selten und blieben bisher etwa Gästen aus Russland vorbehalten. Xi bezeichnete Putin als "alten Freund". Allerdings hatte Xi am Vortag Putin nicht am Flughafen abgeholt, sondern der oft als "rechte Hand" von Xi bezeichnete Stabschef Cai Qi.

Trump und Putin begrüßten sich in Shenzhen mit einem Handschlag, sie wechselten erste Worte miteinander. Die beiden trafen im Beisein von Xi aufeinander, bevor sich die Teilnehmer des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) zu einem sogenannten Familienfoto aufstellten. Trump stand rechts von Xi, Putin links neben Xis Ehefrau Peng Liyuan.

US-Präsident Donald Trump (l.), Chinas Präsident Xi Jinping (M.) und Russlands Präsident Wladimir Putin (r.) begrüßen einander beim Empfangsbankett des 33. Gipfeltreffens der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC). © EPA

Trump trifft Putin zum Zweiergespräch

Trump wird bei seinem China-Besuch nach Angaben eines US-Regierungsbeamten für ein separates Treffen mit Kremlchef Putin zusammenkommen. Das Zweiergespräch soll demnach am Donnerstag stattfinden, ergänzend zu einem bereits feststehenden Dreiergipfel mit Chinas Staatschef Xi Jinping, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr.

Eine Stunde ist einem Agenturbericht zufolge für den Dreiergipfel zwischen Russland, den USA und China angesetzt worden. Putin und Trump hätten am Mittwoch kein substanzielles Gespräch geführt, meldete die Nachrichtenagentur Interfax.

Putin sagte zuvor, unter nicht einfachen geopolitischen Bedingungen funktioniere die außenpolitische Zusammenarbeit der beiden UNO-Vetomächte China und Russland auf internationaler Bühne stabil. Putin betonte zudem das Ziel, ein "gerechteres System für eine Weltordnung" aufzubauen.

Kritik an Abschottung und Sanktionen

Bereits zuvor hatten beide Staatschefs bei Auftritten vor Wirtschaftsvertretern im Rahmen des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) für mehr internationale Zusammenarbeit geworben.

Xi warnte vor zunehmendem Protektionismus und forderte mehr Freihandel. "Öffnung bringt Fortschritt, Abschottung führt unweigerlich zum Zurückfallen", sagte er. Er rief dazu auf, das internationale Handelssystem zu stärken und Handels- und Investitionshemmnisse abzubauen. Zudem sprach er sich für eine engere Zusammenarbeit bei Künstlicher Intelligenz und in der Digitalwirtschaft aus. Xi warb zugleich für China als Wirtschaftsstandort. Das Land werde seinen riesigen Markt weiter öffnen und mehr hochwertige Waren und Dienstleistungen aus dem Ausland einführen.

Putin beklagte seinerseits "staatlichen Egoismus", eine "Fragmentierung der Weltwirtschaft" und rief die Staaten zur Zusammenarbeit auf. Es müsse um "Partnerschaft statt Isolation und Dialog und nicht um Ultimaten" gehen, sagte er. Er kritisierte einmal mehr die Sanktionen des Westens gegen Russland im Zuge seines Angriffskrieges gegen die Ukraine.

Russland "Rekordhalter" bei Sanktionen

Russland sei inzwischen der "Rekordhalter" bei Sanktionen und behaupte sich gegen sie, während der Westen sich damit selbst schade, sagte Putin. So büße etwa die EU wirtschaftliches Potenzial ein, weil sie auf billige russische Energie verzichte. Deutschland und die anderen Verbündeten der Ukraine verfolgen mit den Sanktionen das Ziel, Putins seit bald fünf Jahren andauernden Krieg zu stoppen.

Während Kanadas Ministerpräsident Mark Carney später auf demselben Gipfel vor Wirtschaftsvertretern sprach, aßen Putin und Xi gemeinsam. Bilder russischer Staatsmedien zeigten die beiden nebeneinander an einem runden und mit Blumen geschmückten Tisch, auf dem gut gefüllte Sekt- und Weingläser standen.

Putin äußerte hohe Erwartungen an das Treffen mit Trump und Xi am Donnerstag. Er gehe von einem "großen potenziellen Nutzen" der Gespräche aus. Ziel müsse es sein, die politischen, wirtschaftlichen und Sicherheitsinteressen der Staaten durch die Suche nach Kompromissen auszubalancieren. Es ist das erste gemeinsame Gipfeltreffen der drei Staatschefs. Zuvor ist am Donnerstag ein separates Gespräch zwischen Trump und Xi geplant.

China präsentiert sich als Wirtschaftsmacht

Dem APEC-Zusammenschluss gehören 21 Volkswirtschaften an, darunter die USA, China und Russland. Er will den freien Handel und die wirtschaftliche Zusammenarbeit im asiatisch-pazifischen Raum fördern.

China nutzt den diesjährigen Gipfel, um sich als wichtiger Partner für die Weltwirtschaft zu präsentieren. Die Gastgeberstadt Shenzhen steht dabei symbolisch für den wirtschaftlichen Aufstieg des Landes. Seit sie zur Sonderwirtschaftszone gemacht wurde, ist die Stadt zu einer Hightech-Metropole avanciert, in der heute Konzerne wie Huawei, Tencent und der Elektroautobauer BYD ihren Sitz haben.

Merz empfängt zum Ukraine-Gegengipfel

Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz will auf einem Treffen der Koalition der Willigen am Donnerstag in Berlin mehr Hilfe der Partner für die ukrainische Luftverteidigung erreichen. "Vor dem Hintergrund des bevorstehenden Winters und der fortgesetzten russischen Angriffe auf ukrainische Städte muss die Resilienz der Ukraine gestärkt werden", hieß es am Mittwoch in Regierungskreisen in Berlin. Das Treffen mit Staats- und Regierungschefs aus 37 Staaten bildet zugleich einen Gegenpol zum Gipfel von Trump, Xi und Putin.

Merz lädt zusammen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dem britischen Premierminister Andy Burnham ein. Er will neben der verstärkten militärischen Hilfe für die Ukraine absprechen, wie sich die Europäer bei den Gesprächen mit Russland aufstellen sollen. Auf dem informellen EU-Gipfel hatten die 27 Mitgliedstaaten entschieden, dass zunächst die sicherheitspolitischen Berater der E5 (Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Polen, Italien) sowie die EU-Institutionen Europa vertreten sollen.