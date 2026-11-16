oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Zeit drängt

Entscheidungswoche bei Klimakonferenz

Aaron Brüstle
von
Tänzer in traditionellen pazifischen Kostümen führen bei einer Veranstaltung einen Tanz vor.
© Getty Images
UNO-Chef Guterres warnt: Sind auf dem Weg der garantierten Zerstörung. Gelingt diese Woche noch ein Entschluss? Es bleibt nicht mehr viel Zeit bis zum Ende der Konferenz am Freitag.
OE24 auf Google bevorzugen

Die letzte Woche der aktuellen Klimakonferenz ist angelaufen. Und es bleibt nicht mehr viel Zeit für einen wirksamen Beschluss.

UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hat auf der Klimakonferenz (COP31) bereits eindringlich zu einem entschiedeneren Kampf gegen die Erderwärmung und einer Abkehr von fossilen Energieträgern aufgerufen.

"Die brutale Wahrheit ist, dass uns die Klimakrise davonläuft. Das ist der Weg in die gegenseitige, garantierte Zerstörung", sagte er im türkischen Antalya. Auch Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen sprach in seiner Rede die Fossilen an und erinnerte an den Extremsommer.

Auch interessant

Darum frieren Frauen wirklich schneller als Männer

Das große Tierschutz-Magazin

So kam es zum Kreuzfahrtschiff-Crash

Vertreter aus fast 200 Ländern verhandeln über den Ausstieg aus den fossilen Energien und eine stärkere Elektrifizierung. Überschattet wird das Treffen vom Fernbleiben zahlreicher Spitzenpolitiker. Die USA nehmen das zweite Jahr in Folge nicht teil, nachdem Präsident Donald Trump nach seiner Rückkehr ins Amt 2025 die US-Klimakooperation aufgekündigt hatte. Zudem reisten unter anderem die Regierungschefs aus Deutschland, Frankreich, Italien, Japan und Kanada nicht an.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Wien bleibt bei 2G-Regel in Gastro: Zmuegg im Interview

Wettanbieter neuer Grödig-Sponsor

SPÖ warnt vor schmutzigem Wahlkampf

Forderungen in Abu Dhabi: Was Putin von der Nato verlangt

Estland schließt alle Grenzübergänge zu Russland

5:0 Austria wieder voll im Titel-Rennen

Ukraine in die NATO – aber nur gegen dieses Gebiet?

Jugendliche attackierten Fahrdienstleiter

USA ziehen drei Flugzeugträger vor dem Iran zusammen

Entscheidungswoche bei Klimakonferenz