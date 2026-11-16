Entscheidungswoche bei Klimakonferenz

UNO-Chef Guterres warnt: Sind auf dem Weg der garantierten Zerstörung. Gelingt diese Woche noch ein Entschluss? Es bleibt nicht mehr viel Zeit bis zum Ende der Konferenz am Freitag.

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Die letzte Woche der aktuellen Klimakonferenz ist angelaufen. Und es bleibt nicht mehr viel Zeit für einen wirksamen Beschluss.

UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hat auf der Klimakonferenz (COP31) bereits eindringlich zu einem entschiedeneren Kampf gegen die Erderwärmung und einer Abkehr von fossilen Energieträgern aufgerufen.

"Die brutale Wahrheit ist, dass uns die Klimakrise davonläuft. Das ist der Weg in die gegenseitige, garantierte Zerstörung", sagte er im türkischen Antalya. Auch Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen sprach in seiner Rede die Fossilen an und erinnerte an den Extremsommer.

Vertreter aus fast 200 Ländern verhandeln über den Ausstieg aus den fossilen Energien und eine stärkere Elektrifizierung. Überschattet wird das Treffen vom Fernbleiben zahlreicher Spitzenpolitiker. Die USA nehmen das zweite Jahr in Folge nicht teil, nachdem Präsident Donald Trump nach seiner Rückkehr ins Amt 2025 die US-Klimakooperation aufgekündigt hatte. Zudem reisten unter anderem die Regierungschefs aus Deutschland, Frankreich, Italien, Japan und Kanada nicht an.