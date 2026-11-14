Trump droht: Kuba bereitet sich auf US-Angriff vor

Kuba bereitet sich laut Präsident Miguel Díaz-Canel auf einen möglichen Angriff des US-Militärs vor.

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"Wir sind entschlossen, jeden Versuch einer ausländischen Militäraggression gegen unser Land abzuwehren", sagte er nach jüngsten Äußerungen von US-Präsident Donald Trump, die weithin als Drohung aufgefasst worden waren. Kuba sei jedoch ein friedliches Land und stelle keine Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA dar, betonte Díaz-Canel.

Trump hatte in einem Radiointerview signalisiert, dass er in den gut zwei verbleibenden Jahren seiner Amtszeit einen Machtwechsel auf Kuba erzwingen wolle und dafür auch zu einem Militäreinsatz bereit sein könnte. "Ich will Kuba erledigt haben, bevor ich gehe", sagte Trump. Eine Militäraktion würde er nach eigenen Worten "durchaus in Erwägung ziehen".

Kuba führt regelmäßig Militärübungen durch

Díaz-Canel kritisierte die wiederholten Äußerungen von Politikern aus den USA über die Absicht einer Militäraggression gegen Kuba - ohne dabei Trump direkt zu erwähnen. Der kubanische Staatschef sprach am sogenannten Nationalen Verteidigungstag in der Gemeinde Boyeros südlich der Hauptstadt Havanna vor hochrangigen Militärchefs sowie Mitgliedern der Kommunistischen Partei und örtlicher Behörden.

Seit dem US-Militärangriff in Venezuela, bei dem im Jänner der autoritäre Präsident Nicolás Maduro gefangen genommen und in die USA gebracht wurde, finden in ganz Kuba regelmäßig Militärübungen sowie Treffen zur Koordinierung von Verteidigungsmaßnahmen statt. Soldaten geben zudem Zivilisten eine militärische Grundausbildung im Rahmen der Strategie des "Kriegs des ganzen Volkes".

Trump hat sich bereits mehrfach zu einer möglichen US-Militärintervention auf Kuba geäußert. So sagte er im Oktober bei einem Auftritt vor der damals noch bevorstehenden US-Parlamentswahl, amerikanische Kriegsschiffe könnten auf dem Rückweg von ihrem Einsatz im Iran-Krieg die Karibikinsel ansteuern und vor ihrer Küste Station machen - die Machthaber auf Kuba würden sich dann ergeben.