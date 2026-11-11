Putins USA-Botschafter überraschend gestorben

Der russische Botschafter in den USA, Alexander Dartschijew, ist im Alter von 66 Jahren gestorben. Das gab das russische Außenministerium am Mittwoch offiziell bekannt.

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Das russische Außenministerium informierte am Mittwoch über den Tod von Alexander Dartschijew. Das berichtet u.a. "The Moscow Times". Der Botschafter der Russischen Föderation in den Vereinigten Staaten verstarb im Alter von 66 Jahren. Genaue Angaben zur Ursache seines Todes machte das Ministerium in Moskau nicht.

Würdigung durch das russische Außenministerium

Das russische Ministerium erklärte in einer kurzen Mitteilung, dass "ein herausragender Diplomat, erfahrener Leiter, freundlicher Kollege und Mentor" gestorben sei. Zudem bezeichnete die Behörde den verstorbenen Botschafter als "Profi höchster Güte und brillanten Experten für amerikanische Angelegenheiten".

Werdegang des erfahrenen Diplomaten

Alexander Dartschijew trat Anfang 2025 die Nachfolge von Anatoly Antonov auf dem Posten des Botschafters in Washington an. Er galt als erfahrener Diplomat und war bereits Ende der 2000er-Jahre an der russischen Botschaft in den USA im Einsatz. Anschließend übernahm er Funktionen im russischen Außenministerium, fungierte sechs Jahre lang als russischer Botschafter in Kanada und stand in den vergangenen vier Jahren der Nordamerika-Abteilung des russischen Ministeriums vor.

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Rolle und politische Positionen

Boris Bondarev, ein früherer russischer Diplomat in Genf, der wegen der Invasion in der Ukraine zurückgetreten war, bezeichnete Dartschijew im vergangenen Jahr gegenüber der "Moscow Times" als Schützling des Putin-Beraters Yury Ushakov.

Dartschijew verteidigte die Linie des Kremls lautstark: Im Jahr 2014 stellte er klar, dass die Krim ein für alle Mal zu Russland gehöre. Im März 2022 stellte er sich zudem dem US-Botschafter John J. Sullivan entgegen, nachdem US-Präsident Biden Wladimir Putin als Kriegsverbrecher bezeichnet hatte.