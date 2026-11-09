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Kühlanlage

Paris wirft Iran Cyberangriffe vor

Aaron Brüstle
von
Eine Frau geht an leeren Kühlschrankregalen in einem Supermarkt vorbei.
© APA/AFP/FRED TANNEAU
Außenminister Barrot: "Verantwortung für diesen Angriff bei den Revolutionsgarden"
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Frankreich hat die iranischen Revolutionsgarden für die Cyberangriffe auf Kühlanlagen in Frankreich verantwortlich gemacht. "Es ist der erste groß angelegte Cyberangriff zu Sabotagezwecken auf dem nationalen Hoheitsgebiet", sagte der französische Außenminister Jean-Noël Barrot am Montag in Paris.

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"Ich kann bestätigen, dass die Verantwortung für diesen Angriff bei den Revolutionsgarden der Islamischen Republik Iran liegt", fügte er hinzu.

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