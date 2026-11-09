Kühlanlage
Paris wirft Iran Cyberangriffe vor
Frankreich hat die iranischen Revolutionsgarden für die Cyberangriffe auf Kühlanlagen in Frankreich verantwortlich gemacht. "Es ist der erste groß angelegte Cyberangriff zu Sabotagezwecken auf dem nationalen Hoheitsgebiet", sagte der französische Außenminister Jean-Noël Barrot am Montag in Paris.
Auch interessant
"Ich kann bestätigen, dass die Verantwortung für diesen Angriff bei den Revolutionsgarden der Islamischen Republik Iran liegt", fügte er hinzu.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden