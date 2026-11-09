Linzer Stahlhändler ESA kämpft um 180 Jobs

Wegen vermuteter Verbindungen zu einer sanktionierten russischen Person wurde das Firmenvermögen eingefroren. ESA weist die Vorwürfe zurück und kämpft gegen den Firmenbuchvermerk.

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Linz. Beim Stahlhändler European Staal Austria (ESA) mit Sitz in Linz herrscht Unsicherheit über die Zukunft von rund 180 Arbeitsplätzen. Hintergrund ist ein Eintrag im Firmenbuch, wonach das Innenministerium das Vermögen des Unternehmens eingefroren hat. Betroffen sind Beschäftigte an mehreren österreichischen Standorten.

Das Unternehmen weist den Verdacht zurück, weiterhin Verbindungen zu einer russischen Person zu unterhalten, die auf der Sanktionsliste der Europäischen Union steht. Nach Angaben der ESA läuft der Geschäftsbetrieb trotz der aktuellen Situation weiter.

Russische Verbindungen werden geprüft

Die European Staal Austria wurde 2011 vom russischen Mechel-Konzern übernommen. Nachdem dessen Eigentümer infolge des Ukrainekrieges auf die EU-Sanktionsliste gesetzt worden war, wurde der österreichische Betrieb laut Unternehmensangaben an einen belgischen Unternehmer verkauft. Damit sollten die wirtschaftlichen Verbindungen nach Russland beendet werden.

Eine niederländische Behörde geht jedoch davon aus, dass die sanktionierte Person weiterhin Einfluss auf die Konzernmutter mit Sitz in Den Haag ausüben könnte. Auf Grundlage dieser Einschätzung wurde das Vermögen der österreichischen Gesellschaften eingefroren. Das geht laut ESA aus einer Mitteilung des Innenministeriums vom 3. November hervor.

Unternehmen kämpft gegen Firmenbuchvermerk

Die European Staal Austria widerspricht den Vorwürfen entschieden. Nach Darstellung des Unternehmens handelt es sich bei dem Firmenbuchvermerk lediglich um ein Verdachtsmoment. Eine behördliche Sanktionsmaßnahme gegen ESA selbst liege nicht vor. Rechtsanwalt Michael Stummvoll, der den Stahlhändler vertritt, arbeitet daran, den entsprechenden Eintrag wieder aufheben zu lassen.

Für die Beschäftigten könnte die Situation erhebliche Auswirkungen haben. Insgesamt stehen rund 180 Arbeitsplätze an den Standorten Linz, Traiskirchen, Graz, Salzburg und Klagenfurt im Mittelpunkt der Auseinandersetzung. Das Unternehmen betont, dass es dabei nicht nur um rechtliche Fragen gehe, sondern auch um die wirtschaftliche Sicherheit der Mitarbeiter und ihrer Familien.

Während die rechtliche Klärung noch aussteht, versucht ESA, den laufenden Betrieb aufrechtzuerhalten. Wann über eine mögliche Aufhebung des Firmenbuchvermerks entschieden wird, ist derzeit nicht bekannt.