Liebe nach Trennung: Helene Fischer & Florian Silbereisen rühren Fans

Fast acht Jahre nach ihrem offiziellen Beziehungs-Aus beweisen Helene Fischer und Florian Silbereisen mit einem humorvollen Einblick in Helenes neue musikalische Ära, dass aus die Liebe noch immer da ist.

Bis zum Jahr 2018 galten Helene Fischer (41) und Florian Silbereisen (44) als das unangefochtene Traumpaar der deutschsprachigen Schlagerwelt. Nach dem Ende ihrer Beziehung ist den beiden jedoch ein Kunststück gelungen, an dem weitaus die meisten Paare scheitern: Die einstige große Liebe transformierte sich in eine tiefe, aufrichtige Freundschaft. Erst jüngst, am 1. Mai, teilten die beiden Entertainer wieder gemeinsam das Rampenlicht auf der Bühne.

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Es verwundert demnach kaum, dass Fischer ihrem Ex-Partner das Privileg einräumt, als einer der Ersten den Klängen ihres neuesten musikalischen Werks zu lauschen. Auf der Plattform Instagram präsentiert sich das Duo nun ganz unbeschwert in einem gemeinsamen Kurzvideo (Reel). „Ich zeige jetzt dem Flori meinen neuen Song”, eröffnet die 41-Jährige die Aufnahme.

Dem Sänger fällt dabei die Aufgabe zu, den Titel des neuen Stücks auf pantomimischem Wege zu erraten. Mit Kopfhörern ausgestattet, wippt Silbereisen sogleich sichtlich vergnügt im Takt der noch unveröffentlichten Melodie. Die ersten vernehmbaren Textzeilen lassen auf den Titel „Heute Nacht“ schließen – eine Vermutung, die Silbereisen gekonnt visualisiert, indem er mit seinen Händen eine Schlafpose andeutet und den Kopf behutsam darauf bettet.

Vorfreude im Netz

Die digitale Resonanz auf diesen vertrauten Umgang ließ nicht lange auf sich warten. In der Kommentarspalte überschlagen sich die Reaktionen, wobei insbesondere die bemerkenswerte zwischenmenschliche Reife des einstigen Paares goutiert wird. „Ein Traum, wie ihr euch respektiert!“, lautet ein stellvertretendes Urteil aus der Anhängerschaft, garniert mit einer Fülle an Herz-Emojis.

Doch auch die Vorfreude auf das musikalische Comeback der Sängerin dominiert den Diskurs: „Ich kann es auch nicht mehr abwarten!“, bekundet ein Fan. Andere wiederum kommentieren die verbleibende Wartezeit mit einem humorvollen Augenzwinkern: „Und wir müssen bis Ende des Monats warten, pffff…"

Allzu lange wird die Geduld der Zuhörerschaft jedoch nicht mehr auf die Probe gestellt. Unter der Videoaufnahme verkündet die Künstlerin das offizielle Aviso: „Ab dem 29.05. können wir meine neue Single dann alle gemeinsam hören!” Das Stück fungiert als erster Vorbote eines kommenden Albums – ein Werk, das Fischer selbst als den Beginn einer neuen Ära deklariert.