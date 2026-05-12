ESC-Party: Promis rätseln beim Flaggen-Bingo in Wien

Mit einer glanzvollen VIP-Party im Hotel Le Méridien läuteten Adi Weiss und Michael Lameraner am Montagabend die Song-Contest-Woche ein, wobei ein amüsantes Flaggen-Bingo die geografischen Kenntnisse der prominenten Gäste auf eine charmante Probe stellte.

Wien steht in dieser Woche ganz im Zeichen des Eurovision Song Contest. Während in der Stadthalle der Feinschliff anstand, luden die „Style Up Your Life!“-Herausgeber Adi Weiss und Michael Lameraner am Montagabend zum glanzvollen VIP-Auftakt. Im eleganten Ambiente des Hotels Le Méridien traf sich die Society zum „casts.younite“-Event – inklusive einer musikalischen Show und einer spielerischen Herausforderung, die so manchen Gast an seine geografischen Grenzen führte.

Musiker Stani, Simone Lugner, Ulrike Kriegler und John Harris Boss Ernst Minar schauten beim Empfang vorbei. © Andreas Tischler

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Wenn die Flagge zum Rätsel wird

Die Regeln des Abends klangen simpel, erwiesen sich in der Praxis jedoch als amüsante Hürde für die High Society. Auf den Bingo-Karten galt es, die Flaggen jener Länder durchzustreichen, die im Rahmen der Show aufgerufen wurden. Dabei offenbarte sich eine charmante Wissenslücke: Nicht jeder Gast war auf Anhieb in der Lage, die korrekte Nationalfahne dem entsprechenden Teilnehmerland zuzuordnen.

Die moderne Technik rettete schließlich den Abend: Wo die geografische Kenntnis endete, half der Griff zum Smartphone. Google wurde zum heimlichen Star des Bingo-Spiels, während die betroffenen Prominenten die Situation mit der gewohnten Wiener Lässigkeit und einer Prise Selbstironie nahmen. Manch einer schob das Erkennungsproblem kurzerhand auf die im Auto vergessene Lesebrille – ein humorvoller Ausweg, der für Heiterkeit in der illustren Runde sorgte.

Prominente Tipps für die Song-Contest-Woche

Neben Spiel und Spaß wurde natürlich auch fachgesimpelt. Die Frage, wer am Ende die begehrte Trophäe mit nach Hause nehmen darf, dominierte die Gespräche an den Tischen. Trotz der kleinen Startschwierigkeiten beim Flaggen-Bingo war man sich in einem einig: Die Stimmung am Montagabend war ein würdiger Vorgeschmack auf das, was Wien in den kommenden Tagen noch erwartet. Ein gelungener Side-Event, der bewies, dass beim ESC nicht nur die Töne, sondern auch der Humor der Wiener Society den richtigen Takt trifft.