Papageien ausgesetzt: Tierquäler (38) verurteilt

Sechs Tiere wurden gerettet, eines starb und ein weiteres bleibt vermisst. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

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Wels. Ein 38-jähriger Mann aus dem Bezirk Wels-Land ist am Landesgericht Wels wegen Tierquälerei zu acht Monaten unbedingter Haft verurteilt worden. Er soll Anfang September acht Papageien in einem Waldstück bei Schlatt im Bezirk Vöcklabruck ausgesetzt haben. Die tropischen Vögel hätten unter den klimatischen Bedingungen in Österreich kaum eine Überlebenschance gehabt. Der mehrfach vorbestrafte Angeklagte erschien nicht zur Gerichtsverhandlung. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Radfahrer entdeckte ersten Papagei

Der Fall wurde Anfang September bekannt, nachdem ein Radfahrer einen Papagei in einem Gebüsch entdeckt hatte. Er verständigte daraufhin die Tierrettung, die sich um das Tier kümmerte. In den darauffolgenden Tagen wurden weitere Papageien in der Umgebung gesichtet. Insgesamt gelang es den Helfern, sechs der acht ausgesetzten Vögel einzufangen und in Sicherheit zu bringen.

Für einen weiteren Papagei kam jede Hilfe zu spät. Das Tier war zunächst mehrfach gesehen worden, bevor eine Frau den grün-blauen Vogel tot unter gemähtem Gras entdeckte. Der achte Papagei ist weiterhin verschwunden. Ob das Tier noch lebt, ist nicht bekannt. Die geretteten Vögel wurden nach Angaben der Tierschutz Initiative Innviertel bei Pflegepersonen untergebracht. Dort konnten sie sich von den Strapazen erholen.

Für einen Papagei kam jede Hilfe zu spät. © Tierengel Austria Tierrettung/KK

Papageien sind soziale Tiere, die besondere Anforderungen an ihre Haltung stellen. Neben geeigneten Temperaturen benötigen sie entsprechende Betreuung und eine auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Umgebung.

Gericht verhängt unbedingte Haftstrafe

Dem 38-Jährigen wurde vorgeworfen, die acht Papageien bewusst in einer Umgebung zurückgelassen zu haben, in der sie nicht überlebensfähig gewesen wären. Die tropischen Vögel sind nicht an die klimatischen Bedingungen in österreichischen Wäldern angepasst. Besonders die Temperaturen stellen für sie eine erhebliche Gefahr dar. Am Landesgericht Wels wurde der Mann deshalb wegen Tierquälerei zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von acht Monaten verurteilt.

Der Angeklagte ist laut Gericht bereits mehrfach vorbestraft. Aufgrund früherer Verurteilungen läuft derzeit außerdem noch eine Bewährungsfrist. Da der 38-Jährige nicht zum Prozess erschien, fand die Verhandlung ohne ihn statt. Das Urteil ist bislang nicht rechtskräftig.