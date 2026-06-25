Seerettung
Alarmierende Zahlen zur Badesaison
Das Ergebnis: 997 Einsätze – ein Plus von fast 20 Prozent – und rund 50.000 ehrenamtliche Stunden. Drei Menschen ertranken 2025 in Niederösterreich, österreichweit waren es 39, darunter drei Kinder.
Immer weniger können schwimmen
Besonders besorgniserregend: 137.000 Kinder zwischen fünf und 19 Jahren können in Österreich nicht schwimmen, weitere 76.000 nur eingeschränkt. „Jedes sechste Kind kann entweder nicht oder kaum schwimmen", warnte Prischl. Österreichweit können 630.000 Menschen gar nicht schwimmen.
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Schimböck forderte den Erhalt von Freibädern – ohne sie fehle nicht nur der Ort für Schwimmkurse, sondern auch die Möglichkeit, das Erlernte zu festigen. Die rund 1.600 Ehrenamtlichen der Wasserrettung NÖ absolvierten 2025 allein 2.500 Schwimmausbildungen. Appell an alle Badegäste: Schwimmboje mitnehmen, Kinder beaufsichtigen, Pools absperren. Bei Hitze: viel trinken, Sonne meiden – und im Notfall 144 wählen.
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