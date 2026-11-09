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Schock in Frankreich

Iranische Revolutionsgarden stecken hinter den Supermarkt-Hacks

TF
von
Darum gibt es in Supermärkten fast nie Tageslicht
© Getty
Frankreich macht die iranischen Revolutionsgarden offiziell für die massiven Cyberangriffe auf Supermarkt-Kühlanlagen im Oktober verantwortlich, bei denen rund 700 Standorte im Land betroffen waren.
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"Es ist der erste groß angelegte Cyberangriff zu Sabotagezwecken auf dem nationalen Hoheitsgebiet", sagte der französische Außenminister Jean-Noël Barrot gegenüber Agenturen am Montag in Paris.

"Ich kann bestätigen, dass die Verantwortung für diesen Angriff bei den Revolutionsgarden der Islamischen Republik Iran liegt", fügte er hinzu.

Cyber-Einheit "Shahid Kaveh" schlug offenbar zu

Mitte Oktober 2026 kam es in Frankreich und mehreren anderen europäischen Ländern zu einem beispiellosen Sabotageakt, bei dem Hacker die Kühlsysteme von hunderten Supermärkten gezielt manipulierten und massenhaft Lebensmittel zerstörten.

Unter Verdacht stand auch Russland für die Attacken verantwortlich zu sein.

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Laut einem Bericht der französischen Tageszeitung "Le Figaro" war es die Cyber-Einheit "Shahid Kaveh" der iranischen Revolutionsgarden. Diese griff die vernetzte Steuerungssoftware eines Technik-Dienstleisters an, die für die Fernwartung der Supermarkt-Kühlketten zuständig war.

Berichten zufolge handelte es sich teilweise um ältere Systeme des Herstellers Danfoss, für die keine Sicherheitsupdates installiert waren.

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